對今晚「川習通話」有何期待？陸外交部低調回應

美國總統川普將於台灣時間今天晚上9點與大陸國家主席習近平通話，對於雙方領導人通話的期待，大陸外交部發言人僅回應「我沒有可以提供的信息」。

彭博今日引述了一名美國官員說法，披露川普與習近平的通話將於華盛頓時間19日上午9點（台灣時間晚上9點）展開。

大陸外交部19日下午舉行例行記者會，其發言人林劍面對土耳其半官方通訊社Anadolu Agency提問北京對於川習通話的期待時，僅回應「我沒有可以提供的信息」。

習近平與川普上一次通話，是今年6月5日。據陸方發布，當時習近平表示，校正中美關係這艘大船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。針對經貿談判，他說「中方是有誠意的，同時也是有原則的。中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守」。

習近平亦提到雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。習近平強調，美國應當慎重處理台灣問題，「避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」。

陸方指出，習近平歡迎川普再次訪問大陸，川普表示誠摯感謝。陸方還提及，川普表示美方將繼續奉行一個中國政策。

近期雙方高層交流頗多，包含防長視訊通話、外長通話、還有雙方副總理與財長主導的西班牙經貿會談。