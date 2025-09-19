美國傳取消軍援台灣 國關學者：為協商川習會 美國已踩剎車好多項目

美國媒體報導，美國總統川普在準備川習會以及雙方貿易談判的背景下，今年夏天拒絕批准4億美元的對台軍援案，國關學者劉復國就此解讀，台灣面對美國政府，比較難確定的就是川普的決策風格、政策思維，過去幾個月已有防長顧立雄晤美防務高層、賴總統過境美國紐約被取消等好幾個案例，真相是當時美國與大陸外交單位在積極協商敲定川習會，「在那種時空環境自然就會出現美國會踩剎車好多項目」。

華盛頓郵報援引知情人士說法，披露川普為了習川會，以及與大陸達成貿易協議，今年夏天拒絕批准對台4億美元的軍售，該項計畫比過去幾輪對台援助「更具殺傷力」，包括彈藥和無人機。報導也指出，上個月台美國防官員在安克拉治達成了一項大規模武器銷售協議。本週美國政府非正式地向國會通報了一項可能向台灣出售價值5億美元的武器的計劃。

政治大學台灣安全研究中心主任劉復國向本報分析，美國原先國防戰略報告定位是強化西太平洋，遏制中國大陸對台灣可能的軍事進犯，軍售基本上是延續此脈絡，不過兩個禮拜之前，美國媒體已經披露國防戰略報告初稿部分內容，最讓外界驚訝的就是做一些調整，要以美國國內安全為優先考量、強化美國跟盟友之間的合作，主要是西歐，「基本上跟前面的版本，很大的不同」。

劉復國指出，現在台灣面對美國政府，比較難確定的就是川普的決策風格、決策的流程。相關的部會如國務院、財政部或者國防部會先公布一些政策構想，但幾個月過去後如果川普並沒有很明確地去確認，似乎甚至在華府都不太確定策略是不是會持續。

對於華郵披露，似乎美國對台軍事援助川普喊停，可是軍售的部分還是持續，劉復國說，目前這個階段有很多很矛盾的做法，原先延續很久的軍售，好像沒有受到川普跟拜登政府轉移的影響。他解釋，軍售的出現或者公告，都不是這幾個月公告，都是一、兩年之前已經談定，到了適當時間才會公布，所以前面的部分應該就是比較長期美國對台灣防衛的承諾以及支持。

但是現在大家不確定的就是川普的政策思維，因為川普急著要跟習近平見面，今天馬上就要通話，通話就是把氛圍緩和下來，為即將上演的川習會先確定要舉行還有其框架。儘管雙方的落差非常大，但因為川普的性格跟傳統的美國總統不一樣，比如他跟俄國總統普丁基本上完全沒有共識，但是他要的就是見面，見面後雖然失望，可是至少見了面，他知道要怎麼往前推進。

劉復國還提到，川普過去幾個月回任總統後，在烏克蘭、以色列的做法，已經讓人感受到他可能會有一些「新的構想」，所以這次會不會延續長久以來美國對台灣的防衛的支持，「現在都很難說」。

劉復國還指出，過去幾個月已經看到好幾個案例，包括我國防部長6月要去美國，本來要跟美方高層官員科比（Elbridge Colby）見面，但後來又取消。「真相就是當時中美之間的外交單位都在積極的協商，要敲定川習會，所以在那種時空環境自然就會出現美國會踩剎車好多項目，還有賴總統要過境紐約也被取消了」。至於經貿上也有一種說法是，美方認為應該要等到中美敲定了以後，美台之間的貿易談判才有可能定案。

對於AIT發言人的「台灣地位未定論」，劉復國認為，「這是一個策略運用，要把它向中國大陸來施壓，反映不同意見」。他解釋，照理說美國以前的總統如果要舉行中美峰會，都希望沒有什麼風浪、把一些糾紛先解決掉，但是川普不一樣，「他就是要製造出很多很複雜、挑戰性的問題」，他跟習近平見面也不是要去談每一個問題，主要就是要形塑中美之間可以對話、溝通。

但是劉復國也表示，如果說要把AIT的台灣法律地位未定論用到民進黨政府所說的台灣法律未定，這非常牽強，基本上不能接受。當時戰後因為怕共產黨血洗台灣，美國為了要有干涉、介入兩岸的「抓手」，美方起初講台灣的法律未定，「主要是針對共產黨，並不是說中華民國在台灣的法律地位未定」，民進黨祕書長徐國勇所講內容，「基本上都是不懂歷史的人在講」。

最後，對於今年大陸很強調所謂的二戰戰後國際秩序，或者說中國抗戰勝利的成果，包含台灣光復、南海諸島的回歸，現在這個時間點，美國AIT他搬出以前的曾經出現的未定論來做炒作，劉復國認為，對美國來講，這是他們的一種策略的運用。對於中國大陸來講，這是國家主權的保有，完全不一樣的位階，他還強調，「我不相信川普跟習近平會就這些法律的問題去吵架」。