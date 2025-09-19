韓聯社：韓中領導人可能藉APEC舉行會談

韓聯社報導，韓國外交部官員今天表示，韓國與中國正就以下月在慶州舉行的亞太經濟合作組織峰會為契機，安排韓國總統李在明與中國國家主席習近平舉行雙邊會談的事宜協調溝通。若日程敲定，習近平訪韓可能升級為國是訪問。

報導說，習近平曾於11年前即2014年對韓國進行國是訪問。據悉，韓中有關部門正就兩國元首的會談地點和時間進行協調溝通。

報導表示，考慮到慶州缺乏適合雙邊會談的場所，會談在首爾舉行的可能性較大。時間方面，雙方就在亞太經濟合作組織（APEC）峰會開幕的10月31日前後舉行會談的方案進行討論。

報導提到，中國外交部長王毅將在APEC峰會前訪韓，與韓方就習近平訪韓事宜進行協調。

美國「時代雜誌」日前刊登李在明的專訪。李在明表示，韓國可以充當敵對超級強權之間的「橋梁」，並說「我們的民主和市場經濟價值觀奠基於美韓同盟之上」。

李在明還說：「但因為我們地理位置鄰近中國，以及我們之間的歷史淵源、經濟和人文交流，我們無法完全斷絕與中國的連結。因此，我們需要妥善處理雙方關係，而且我相信西方世界對此也應該予以理解。」

中共官媒環球時報今天引述中國現代國際關係研究院朝鮮半島研究中心主任陳向陽表示，韓國欲在中美間扮演調解角色的構想並非首次提出，其背後既有歷史政策延續性，也有基於當前國際形勢的現實考量。

他說，韓國試圖在中美間發揮橋梁作用的提法可追溯至金大中政府時期，核心目的是避免在中美博弈中被迫選邊站隊。此後多屆韓國政府都提出過要做「中美理性的橋梁」類似主張。

陳向陽表示，李在明此次重提「橋梁國家」角色，與韓國即將舉辦APEC峰會有密切關係。作為東道主，韓國希望透過邀請中美領導人共同與會，推動兩國關係出現緩和跡象。若能在促成中美領導人會晤取得進展，不僅有助緩解韓國面臨的地緣政治壓力，也能提升其國際影響力。