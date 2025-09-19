快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

韓聯社：韓中領導人可能藉APEC舉行會談

中央社／ 台北19日電

韓聯社報導，韓國外交部官員今天表示，韓國與中國正就以下月在慶州舉行的亞太經濟合作組織峰會為契機，安排韓國總統李在明與中國國家主席習近平舉行雙邊會談的事宜協調溝通。若日程敲定，習近平訪韓可能升級為國是訪問。

報導說，習近平曾於11年前即2014年對韓國進行國是訪問。據悉，韓中有關部門正就兩國元首的會談地點和時間進行協調溝通。

報導表示，考慮到慶州缺乏適合雙邊會談的場所，會談在首爾舉行的可能性較大。時間方面，雙方就在亞太經濟合作組織（APEC）峰會開幕的10月31日前後舉行會談的方案進行討論。

報導提到，中國外交部長王毅將在APEC峰會前訪韓，與韓方就習近平訪韓事宜進行協調。

美國「時代雜誌」日前刊登李在明的專訪。李在明表示，韓國可以充當敵對超級強權之間的「橋梁」，並說「我們的民主和市場經濟價值觀奠基於美韓同盟之上」。

李在明還說：「但因為我們地理位置鄰近中國，以及我們之間的歷史淵源、經濟和人文交流，我們無法完全斷絕與中國的連結。因此，我們需要妥善處理雙方關係，而且我相信西方世界對此也應該予以理解。」

中共官媒環球時報今天引述中國現代國際關係研究院朝鮮半島研究中心主任陳向陽表示，韓國欲在中美間扮演調解角色的構想並非首次提出，其背後既有歷史政策延續性，也有基於當前國際形勢的現實考量。

他說，韓國試圖在中美間發揮橋梁作用的提法可追溯至金大中政府時期，核心目的是避免在中美博弈中被迫選邊站隊。此後多屆韓國政府都提出過要做「中美理性的橋梁」類似主張。

陳向陽表示，李在明此次重提「橋梁國家」角色，與韓國即將舉辦APEC峰會有密切關係。作為東道主，韓國希望透過邀請中美領導人共同與會，推動兩國關係出現緩和跡象。若能在促成中美領導人會晤取得進展，不僅有助緩解韓國面臨的地緣政治壓力，也能提升其國際影響力。

李在明

延伸閱讀

美國要南韓投資3500億美元多嚴苛？韓媒：簡直露骨討空白支票

李在明強調與美站一起同進退 但避免與中國對抗

媒體：川普及習近平今晚通話 TikTok成重點

習近平APEC訪韓或升級為「國事訪問」 韓媒：雙方正磋商元首會談

相關新聞

美國傳取消軍援台灣 國關學者：為協商川習會 美國已踩剎車好多項目

美國媒體報導，美國總統川普在準備川習會以及雙方貿易談判的背景下，今年夏天拒絕批准4億美元的對台軍援案，國關學者劉復國就此...

陸委會：台灣民眾赴陸失聯或遭盤查 平均每月發生9起

陸委會統計資料顯示，去年1月1日至今年8月31日止，赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由案例累計188人，有民眾赴陸旅...

長春航展╱殲20「因為夠老」才首次靜態展示？ 網熱議

9月19日至23日開幕的長春航展，16日先展開預展，殲20戰機首次開放靜態展示。讓觀眾可近距離觀察隱身塗層、DSI進氣道...

退役的殲6「涅槃重生」變身無人機 亮相長春航空展

9月16日登場的長春航展預展中，首次公開展示了殲6戰鬥機改裝成的無人機，退役戰機的「涅槃重生」讓不少軍事迷振奮，證實了長...

多型殲擊機試飛員相聚長春 分享93閱兵航空報國故事

9月18日，適逢「九一八事變」94周年，也正值長春航空展前夕。中國多型戰機的首飛試飛員齊聚長春，分享九三閱兵背後的故事，...

中鳴警「勿忘918」 多地日校警惕「反日情緒」停課

昨天是1931年「九一八事變」日軍侵略中國東北的94周年，有鑑於去年9月18日深圳發生日本人學校10歲男童遇刺身亡事件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。