陸委會：台灣民眾赴陸失聯或遭盤查 平均每月發生9起

陸委會統計資料顯示，去年1月1日至今年8月31日止，赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由案例累計188人，有民眾赴陸旅遊，在機場或飯店大廳遭到盤查。

大陸委員會（陸委會）在社群專頁發文指出，去年1月1日至今年8月31日止，赴陸失聯50人、遭留置盤查19人、疑遭限制人身自由案例119人，累計188人，相當於平均1個月發生9起案例。

根據了解，納入統計案例除了先前對外揭露的台灣一貫道信徒被關押、台商被拘留、涉及詐騙案件被拘捕與其他等案例外，另有近期案例概況為，台灣民眾赴陸旅遊，在機場或飯店大廳遭到盤查。

一名台灣民眾赴陸5天4夜自由行，在機場報到登機欲返台時突被告知「證件有問題」，詢問原因未能獲得回應；他隨後被帶入小房間，被要求解鎖手機供盤查，歷經1個多小時，聽到「好像抓錯人」等耳語，接著才獲准離開小房間。

另一起案例為，台籍夫婦共赴山西旅遊，婦人在飯店大廳遭到不明人士喝斥、盤問，甚至差點被強行帶走；這件事情使其旅遊興致全消，歷經一番波折才得以提早返台。後來獲悉，當地官員當天在飯店開會，維安人員過於戒備導致誤會。

相關人士對中央社表示，這些真實案例凸顯出對岸毫無法治，事事均以國安為優先，有侵犯人權作為也不在意、不在乎。

陸委會19日新聞稿指出，呼籲宗教人士赴陸宗教交流或是一般民眾赴陸從事各種活動，務必提高警覺及加強注意相關風險與人身安全。中國大陸表面支持兩岸宗教交流，但只要不符合其政治統戰目的，都會強加限制與阻撓。

中國大陸去年6月發布「懲獨22條」，陸委會隨後將赴陸港澳旅遊警示提升為「橙色」，提醒民眾赴陸風險攀升，建議審慎評估赴陸港澳必要性；若有必要前往，務必留意相關法令規定，做好風險評估。

陸港澳旅遊警示4級燈號分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）。