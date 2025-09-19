快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：台灣民眾赴陸失聯或遭盤查 平均每月發生9起

中央社／ 台北19日電
陸委會。報系資料照
陸委會。報系資料照

陸委會統計資料顯示，去年1月1日至今年8月31日止，赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由案例累計188人，有民眾赴陸旅遊，在機場或飯店大廳遭到盤查。

大陸委員會（陸委會）在社群專頁發文指出，去年1月1日至今年8月31日止，赴陸失聯50人、遭留置盤查19人、疑遭限制人身自由案例119人，累計188人，相當於平均1個月發生9起案例。

根據了解，納入統計案例除了先前對外揭露的台灣一貫道信徒被關押、台商被拘留、涉及詐騙案件被拘捕與其他等案例外，另有近期案例概況為，台灣民眾赴陸旅遊，在機場或飯店大廳遭到盤查。

一名台灣民眾赴陸5天4夜自由行，在機場報到登機欲返台時突被告知「證件有問題」，詢問原因未能獲得回應；他隨後被帶入小房間，被要求解鎖手機供盤查，歷經1個多小時，聽到「好像抓錯人」等耳語，接著才獲准離開小房間。

另一起案例為，台籍夫婦共赴山西旅遊，婦人在飯店大廳遭到不明人士喝斥、盤問，甚至差點被強行帶走；這件事情使其旅遊興致全消，歷經一番波折才得以提早返台。後來獲悉，當地官員當天在飯店開會，維安人員過於戒備導致誤會。

相關人士對中央社表示，這些真實案例凸顯出對岸毫無法治，事事均以國安為優先，有侵犯人權作為也不在意、不在乎。

陸委會19日新聞稿指出，呼籲宗教人士赴陸宗教交流或是一般民眾赴陸從事各種活動，務必提高警覺及加強注意相關風險與人身安全。中國大陸表面支持兩岸宗教交流，但只要不符合其政治統戰目的，都會強加限制與阻撓。

中國大陸去年6月發布「懲獨22條」，陸委會隨後將赴陸港澳旅遊警示提升為「橙色」，提醒民眾赴陸風險攀升，建議審慎評估赴陸港澳必要性；若有必要前往，務必留意相關法令規定，做好風險評估。

陸港澳旅遊警示4級燈號分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）。

飯店 風險 陸委會

延伸閱讀

直航潛力航點再添助力 桃園、華盛頓機場簽署姊妹機場

AIT「台灣地位未定」爭議 陸委會：與政府對2758號決議立場一致

【重磅快評】徐國勇打臉 陸委會和外交部聽黨話跟黨走？

雙城論壇審查中 陸委會四事項提醒：勿觸「兩岸觀光」議題

相關新聞

美國傳取消軍援台灣 國關學者：為協商川習會 美國已踩剎車好多項目

美國媒體報導，美國總統川普在準備川習會以及雙方貿易談判的背景下，今年夏天拒絕批准4億美元的對台軍援案，國關學者劉復國就此...

陸委會：台灣民眾赴陸失聯或遭盤查 平均每月發生9起

陸委會統計資料顯示，去年1月1日至今年8月31日止，赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由案例累計188人，有民眾赴陸旅...

長春航展╱殲20「因為夠老」才首次靜態展示？ 網熱議

9月19日至23日開幕的長春航展，16日先展開預展，殲20戰機首次開放靜態展示。讓觀眾可近距離觀察隱身塗層、DSI進氣道...

退役的殲6「涅槃重生」變身無人機 亮相長春航空展

9月16日登場的長春航展預展中，首次公開展示了殲6戰鬥機改裝成的無人機，退役戰機的「涅槃重生」讓不少軍事迷振奮，證實了長...

多型殲擊機試飛員相聚長春 分享93閱兵航空報國故事

9月18日，適逢「九一八事變」94周年，也正值長春航空展前夕。中國多型戰機的首飛試飛員齊聚長春，分享九三閱兵背後的故事，...

中鳴警「勿忘918」 多地日校警惕「反日情緒」停課

昨天是1931年「九一八事變」日軍侵略中國東北的94周年，有鑑於去年9月18日深圳發生日本人學校10歲男童遇刺身亡事件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。