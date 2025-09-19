中國致公黨成立100年 習近平賀信：積極服務祖國統一大業

中共政權參政黨之一「中國致公黨」成立100周年慶祝活動19日舉行，中共總書記習近平發出賀信，呼籲致公黨始終堅持中國共產黨的領導，廣泛團結海外僑胞、歸僑僑眷和留學人員，積極服務祖國統一大業。

致公黨是目前中共八大民主黨派中最早成立者，其成立100周年慶祝大會於19日在北京舉行。

據央視新聞，習近平在賀信中指出，新征程上，希望致公黨始終堅持中國共產黨的領導，深入學習貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅守合作初心，發揚優良傳統，加強自身建設，認真履職盡責，廣泛團結海外僑胞、歸僑僑眷和留學人員，積極服務祖國統一大業，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。該賀信由中共政治局委員兼統戰部長李干杰在會上宣讀。

中共政治局常委兼政協主席王滬寧出席大會並講話。他表示，中國致公黨成立100年來，始終把自己的命運同中華民族的命運緊緊連在一起，書寫了「致力為公、僑海報國」的光榮歷史。希望致公黨深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，要堅定正確政治方向，始終不渝堅持中國共產黨領導，要胸懷大局履職盡責，不斷提高中國新型政黨制度效能。要充分發揮特色優勢，助力加強海內外中華兒女大團結，在服務祖國統一大業、營造良好國際環境中發揮更大作用。要繼承弘揚優良傳統，建設「高素質中國特色社會主義參政黨」。

出席大會的中共高層還有中共政治局委員兼副總理劉國中，大陸全國政協副主席穆虹等。

大陸全國政協副主席、致公黨中央主席蔣作君致詞。致公黨中央常務副主席張恩迪主持大會。大陸全國人大常委會副委員長、農工黨中央主席何維，全國政協港澳台僑委員會副主任許又聲致賀詞。大陸中央和國家機關有關部門、涉僑單位、有關人民團體負責人，各民主黨派中央、全國工商聯負責人、海外僑胞、港澳台同胞代表等參加大會。

公開資料顯示，中國致公黨主要創始人為司徒美堂、陳其尤，於1925年10月10日在美國舊金山成立，背景與洪門有關。1931年在香港設立總部。1947年5月致公黨在香港舉行第三次代表大會，並發表宣言批判國民政府，1949年9月致公黨代表陳其尤、黃鼎臣等參加大陸政協第一屆會議，隨後致公黨的組織從海外轉移到大陸境內。

致公黨的「生日」是10月10日，今年慶祝致公黨成立100年大會，是30年來時間最早的一次。據了解，1995年該黨成立70年時，是在10月5日舉行紀念大會；2005年紀念大會為10月2日舉行；2015年紀念大會則為9月28日登場。

目前致公黨是大陸排序第六的民主黨派，官方形容為「以歸僑、僑眷的中上層人士為主組成的，具有政治聯盟特點的、致力於建設有中國特色社會主義的政黨」。截至2024年12月，全黨黨員總數7萬5,653人，具有僑海關係人士占76%。各級地方組織和基層組織分布在大陸21個省市。其中，省級委員會20個，地市級委員會128個，區縣級組織15個，基層組織3440個。