習近平APEC訪韓或升級為「國事訪問」 韓媒：雙方正磋商元首會談

大陸國家主席習近平，很可能下個月會赴南韓出席APEC會議，最新消息是，雙方正就安排南韓總統李在明同習近平舉行雙邊會談的事宜協調溝通。

韓聯社報導，南韓外交部官員19日表示，南韓與大陸正就以下月在慶州舉行的亞太經合會（APEC）第32次領導人非正式會議為契機，安排李在明和習近平舉行雙邊會談的事宜協調溝通。

若日程敲定，習近平的訪韓性質可能會升級為「國事訪問」。習近平曾於11年前的2014年對南韓進行過國事訪問。

報導指出，雙方有關部門正就會談地點和時間進行協調溝通。地點方面，考慮到慶州缺乏適合雙邊會談的場所，會談在首爾舉行的可能性較大；時間方面，雙方就在APEC峰會開幕的10月31日前後舉行會談的方案進行討論。另外，大陸外交部長王毅將在APEC峰會之前訪韓，與韓方就習近平訪韓事宜進行協調。

此前，南韓外長趙顯17日至18日訪問大陸，並與王毅會談。韓聯社當時指出，趙顯表示，希望習近平以下月在慶州舉行的亞太經合會（APEC）第32次領導人非正式會議為契機訪問南韓，推動韓中關係進一步發展。據陸方通稿，王毅表示，大陸對韓政策保持穩定性和連續性，希望雙方以誠相待，夯實互信，深化合作，實現共贏，同時妥處敏感問題。

公開資料顯示，習近平曾於2014年7月對南韓進行國事訪問，同年11月，時任南韓總統朴槿惠赴陸出席APEC領導人會議。2015年9月，朴槿惠赴陸出席中共紀念抗戰勝利70年閱兵，同年10月，時任大陸總理李克強赴韓出席第六次中日韓領導人會議並對南韓進行正式訪問。2017年12月，時任南韓總統文在寅也曾對大陸進行國事訪問。

習近平也曾在2019年6月對北韓進行國事訪問。北韓領導人金正恩日前甫乘坐火車前往北京，出席中共九三閱兵。