陸客金門被撞重創昏迷 海基會上午協助送返大陸治療
陸客遊金門傳出意外，海基會19日表示，昨日一名大陸籍許姓女遊客，在金門遭追撞致頭部重創昏迷，今日上午海基會與金門紅十字會合作，順利送返該名遊客回到廈門進行後續治療。
據指出，這位許姓陸客18日在金門騎乘單人微電車時，遭後方車輛追撞，頭部重創昏迷。海基會駐金門人員接獲通報後，立即趕往醫院探視，並協助家屬後續事宜。
海基會表示，昨日意外發生後，傷者丈夫在相關單位協助下，於晚間搭船趕抵金門。經與醫療團隊討論後，傷者丈夫決定讓妻子採安寧醫治方式，返回泉州進行後續治療。
在海基會與金門紅十字會協調下，傷者於今日上午8時30分搭船返回廈門。因病情危急，全程以擔架護送。紅十字會人員往返費用也由海基會提供補助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言