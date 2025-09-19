陸客金門被撞重創昏迷 海基會上午協助送返大陸治療

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
一名陸客昨在金門遭追撞後頭部重創昏迷，海基會協助家屬入境探視，並在醫療團隊討論後採取安寧醫治，將傷患送回大陸治療。（圖／海基會提供）
陸客遊金門傳出意外，海基會19日表示，昨日一名大陸籍許姓女遊客，在金門遭追撞致頭部重創昏迷，今日上午海基會與金門紅十字會合作，順利送返該名遊客回到廈門進行後續治療。

據指出，這位許姓陸客18日在金門騎乘單人微電車時，遭後方車輛追撞，頭部重創昏迷。海基會駐金門人員接獲通報後，立即趕往醫院探視，並協助家屬後續事宜。

海基會表示，昨日意外發生後，傷者丈夫在相關單位協助下，於晚間搭船趕抵金門。經與醫療團隊討論後，傷者丈夫決定讓妻子採安寧醫治方式，返回泉州進行後續治療。

在海基會與金門紅十字會協調下，傷者於今日上午8時30分搭船返回廈門。因病情危急，全程以擔架護送。紅十字會人員往返費用也由海基會提供補助。

金門 海基會 紅十字會

