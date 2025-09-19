快訊

香港65公斤黃金劫案價值2.3億台幣 已有13人被捕

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
香港近日爆發黃金劫案，警方已拘捕13位人士。（美聯社）
香港17日爆發震驚社會的65公斤黃金劫盜案，價值超過2億元新台幣，當地警方18日晚間宣布，共計拘捕13人，包括12男1女，年齡在29歲至60歲，失竊黃金已經全數追回。

綜合香港01、明報消息，紅磡富恒工業大廈一間黃金工場17日遇群賊搶劫，掠走大批金條、金磚及金粉。事後警方追緝10多名男子，包括工場的一名前合夥人東家，他為現任東家的舊合夥人，疑為幕後主腦。

西九龍總區重案組總督察許仲恒指出，17日清晨約5時50分，17名男子自行開門闖入涉案工場，指示單位內3人留在房間，其後偷走金條、金磚及金粉，共達65公斤黃金，價值5,900萬元港幣（約合台幣2億2,900萬元）。

工場職員其後與老闆聯絡，始報警求助。警方調查後，一連兩日在全港多區拘捕12男1女，年齡介於29至60歲，部分有「三合會」背景。

工場合伙人之間有商業糾紛，有人「吹雞」（召集人手）帶16黑漢撐場，以密碼、鑰匙等開門進入工場，取走黃金離開。

此次事件發生當天，香港特首李家超9月17日進行的施政報告中，直接宣告將加速建立「國際黃金交易市場」，推動香港機場管理局（機管局）及金融機構在港拓展黃金倉儲，以三年超越2,000噸為目標，建造區域黃金儲備樞紐。

此外，李家超還表示，在與大陸內地聯繫合作的部分，香港還將推動金商在港建立或擴建精煉廠，並與大陸研究在大陸進行來料加工，精煉黃金後出口至香港作交易及交割用途。

