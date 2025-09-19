審查北市府赴雙城論壇 陸委會：勿觸兩岸觀光議題

台北市政府日前遞件申請前往上海出席本屆雙城論壇，陸委會副主委梁文傑表示，該會與相關機關正依規定審查中。他同時給台北市政府四個提醒，包括聚焦市政交流，避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題。

陸委會在十八日下午記者會中，針對台北市政府本月十一日向內政部移民署申請市長蔣萬安一行九月廿五日至廿七日赴上海參加雙城論壇，梁文傑表示，為推動兩岸健康有序的城市交流，該會對台北市政府有四項提醒：

一、訪團在陸期間行程及交流活動，以及與陸方簽署的文書與合作備忘錄等，應秉持對等尊嚴原則，遵守政府兩岸政策及相關交流規範；

二、訪團在陸從事兩岸交流應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央權責事項，如兩岸觀光等議題；

三、訪團在陸期間不得參加中共「三個八十周年」（對日抗戰勝利八十周年、聯合國成立八十周年、台灣光復八十周年）等相關統戰活動，並應注意社會觀感以及維護台灣整體利益；

四、訪團倘有增加安排會晤陸方官員等行程變更，應該依規定於事前申報。

本報記者詢問，過去很長一段時間內，兩岸地方交流都會提到觀光議題，若北市府在上海表達希望團客來台，或希望台北旅客也可赴陸，政府會怎麼看？對此梁文傑表示，每個縣市都希望大陸遊客多到他那裡邊去，這當然可以，但前提是兩岸觀光已經互相開放。

梁文傑指出，政府提出兩岸互相開放觀光應由「小兩會」（台旅會、海旅會）商討，但到目前為止對岸一直沒有回應，這個部分屬兩邊中央政府間的問題，非各縣市權責範圍。所以希望就兩岸觀光、陸客來台或台灣團客去大陸等相關事項，還是留給小兩會討論，地方政府在城市交流時不要觸及這些問題。