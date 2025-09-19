快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

審查北市府赴雙城論壇 陸委會：勿觸兩岸觀光議題

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
台北市長蔣萬安昨受訪時強調，兩岸關係愈緊張愈需要溝通交流，將透過雙城論壇的平台持續就兩岸情勢進行交流。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安昨受訪時強調，兩岸關係愈緊張愈需要溝通交流，將透過雙城論壇的平台持續就兩岸情勢進行交流。記者黃義書／攝影

台北市政府日前遞件申請前往上海出席本屆雙城論壇，陸委會副主委梁文傑表示，該會與相關機關正依規定審查中。他同時給台北市政府四個提醒，包括聚焦市政交流，避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題。

陸委會在十八日下午記者會中，針對台北市政府本月十一日向內政部移民署申請市長蔣萬安一行九月廿五日至廿七日赴上海參加雙城論壇，梁文傑表示，為推動兩岸健康有序的城市交流，該會對台北市政府有四項提醒：

一、訪團在陸期間行程及交流活動，以及與陸方簽署的文書與合作備忘錄等，應秉持對等尊嚴原則，遵守政府兩岸政策及相關交流規範；

二、訪團在陸從事兩岸交流應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央權責事項，如兩岸觀光等議題；

三、訪團在陸期間不得參加中共「三個八十周年」（對日抗戰勝利八十周年、聯合國成立八十周年、台灣光復八十周年）等相關統戰活動，並應注意社會觀感以及維護台灣整體利益；

四、訪團倘有增加安排會晤陸方官員等行程變更，應該依規定於事前申報。

本報記者詢問，過去很長一段時間內，兩岸地方交流都會提到觀光議題，若北市府在上海表達希望團客來台，或希望台北旅客也可赴陸，政府會怎麼看？對此梁文傑表示，每個縣市都希望大陸遊客多到他那裡邊去，這當然可以，但前提是兩岸觀光已經互相開放。

梁文傑指出，政府提出兩岸互相開放觀光應由「小兩會」（台旅會、海旅會）商討，但到目前為止對岸一直沒有回應，這個部分屬兩邊中央政府間的問題，非各縣市權責範圍。所以希望就兩岸觀光、陸客來台或台灣團客去大陸等相關事項，還是留給小兩會討論，地方政府在城市交流時不要觸及這些問題。

北市府 梁文傑 蔣萬安 雙城論壇

延伸閱讀

AIT「台灣地位未定」爭議 陸委會：與政府對2758號決議立場一致

雙城論壇審查中 陸委會四事項提醒：勿觸「兩岸觀光」議題

影／蔣萬安：兩岸關係越緊張越需要溝通交流

台商突收移民署要求說明未領定居證 陸委會：盡快回覆

相關新聞

香山論壇日學者倡「新和平」 陸學者籲承認二戰錯誤

北京香山論壇今日上午舉辦開幕式後，下午召開多個主題會議，邀中外專家研討。因正值「九一八事變」94周年，在「大國關係走向」...

矛頭對準美國？陸防長稱將「挫敗外部武力」 專家點3紅線最重要

北京香山論壇今天開幕，大陸國防部長董軍在各國防務代表面前說，解放軍絕不允許任何台獨分裂圖謀得逞，隨時準備著挫敗任何「外部...

審查北市府赴雙城論壇 陸委會：勿觸兩岸觀光議題

台北市政府日前遞件申請前往上海出席本屆雙城論壇，陸委會副主委梁文傑表示，該會與相關機關正依規定審查中。他同時給台北市政府...

回應AIT？陸防長：台灣屬於中國不容置疑

大陸國防部長董軍昨日在北京香山論壇開幕致詞時強調，台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑，解放軍絕不允許任何台獨分裂的圖謀...

陸印發宗教教職人員新規 陸委會：對台灣沒有約束力

大陸國家宗教事務局日前印發「宗教教職人員網絡行為規範」，最後一條稱「香港、澳門、台灣宗教教職人員以及外國宗教教職人員在境...

AIT「台灣地位未定」爭議 陸委會：與政府對2758號決議立場一致

美國在台協會（AIT）發言人日前表示《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。