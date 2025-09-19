快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京報導
大陸國防部長董軍昨日在香山論壇開幕致詞時劍指美國，強調解放軍絕不允許任何台獨分裂的圖謀得逞，隨時準備著挫敗任何「外部武力干涉」。路透
大陸國防部長董軍昨日在北京香山論壇開幕致詞時強調，台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑，解放軍絕不允許任何台獨分裂的圖謀得逞，隨時準備著挫敗任何「外部武力干涉」。董軍這番話被認為是針對美國在台協會（ＡＩＴ）日前提出的「台灣地位未定論」。

香山論壇是由中方主導的全球防務合作平台，本屆有俄羅斯、新加坡、馬來西亞等一百多國的防務部門代表和軍隊領導、國際和地區組織代表參加。

相較去年上任後首次出席香山論壇時，董軍致詞未提及台灣，措辭也相對和緩，董軍昨日發言不僅提到台灣，還痛批冷戰思維及霸權、保護主義。

董軍說，唯有秉持正確的二戰史觀，堅定不移地站在歷史正確的一邊，才能捍衛人類進步的成果。當前世界冷戰思維、霸權主義、保護主義的陰霾不散，甚至把二戰遺產變成地緣博弈工具，世界和平正面臨新的威脅和挑戰。他呼籲應「警鐘長鳴」，認清和反對一切改頭換面的霸權邏輯，全力守護和平與正義。

董軍稱，香山論壇開幕式當天正是「九一八事變」紀念日，大陸多地拉響防空警報，告誡人民不忘歷史教訓。他強調，「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑」。解放軍始終是捍衛祖國統一無堅不摧的強大力量，絕不允許任何台獨分裂圖謀得逞，「隨時準備著挫敗任何外部武力干涉」。

在昨日下午會議上，中國人民大學國際事務研究所所長王義桅對董軍所稱「外部武力干涉」是否包括美國，做出肯定回應，認為美西方敘事誤導了國際社會。中共解放軍退役中將何雷也提到，大國間要想處理好關係，就要尊重彼此核心利益，對中國大陸來說，「台灣問題、祖國統一問題」就是核心中的核心。

針對中共九三閱兵所展示的軍武是否意在警告台灣，何雷接受港媒採訪時說，大陸希望和平解決，但若非要用武力解決台灣問題，「常規的武器裝備就足夠用了」。

就ＡＩＴ日前談話，大陸國台辦發言人陳斌華昨日也表達強烈不滿、堅決反對。他除指責美國向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，並痛批民進黨當局操縱特定媒體與美國一些機構唱「雙簧」，「鼓噪台灣地位未定論」，注定枉費心機，絕對不會得逞。

香山論壇日學者倡「新和平」 陸學者籲承認二戰錯誤

北京香山論壇今日上午舉辦開幕式後，下午召開多個主題會議，邀中外專家研討。因正值「九一八事變」94周年，在「大國關係走向」...

矛頭對準美國？陸防長稱將「挫敗外部武力」 專家點3紅線最重要

北京香山論壇今天開幕，大陸國防部長董軍在各國防務代表面前說，解放軍絕不允許任何台獨分裂圖謀得逞，隨時準備著挫敗任何「外部...

回應AIT？陸防長：台灣屬於中國不容置疑

大陸國防部長董軍昨日在北京香山論壇開幕致詞時強調，台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑，解放軍絕不允許任何台獨分裂的圖謀...

審查北市府赴雙城論壇 陸委會：勿觸兩岸觀光議題

台北市政府日前遞件申請前往上海出席本屆雙城論壇，陸委會副主委梁文傑表示，該會與相關機關正依規定審查中。他同時給台北市政府...

陸印發宗教教職人員新規 陸委會：對台灣沒有約束力

大陸國家宗教事務局日前印發「宗教教職人員網絡行為規範」，最後一條稱「香港、澳門、台灣宗教教職人員以及外國宗教教職人員在境...

AIT「台灣地位未定」爭議 陸委會：與政府對2758號決議立場一致

美國在台協會（AIT）發言人日前表示《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。對...

