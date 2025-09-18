九一八事變94週年 日學者：盼中國大陸理解日本和平發展

北京香山論壇進入第2天，有陸媒向包括日本學者在內的來賓提問，今天正值九一八事變94週年，日本如何反思歷史；日本學者回答，大部分日本人清楚80年前發生過什麼事情，也希望中國朋友知道日本過去一直沿著和平發展的道路前進。

第12屆北京香山論壇17至19日舉行。今天下午舉行平行分組會議，其中一場會議以「大國關係走向」為主題。會議進行到下半場時，一名陸媒提到今天是「九一八事變」94週年，日本應該如何反思歷史，引起學者激烈討論。

日本防衛研究所中國研究部主任增田雅之回應，日本作為一個民主社會，對於歷史的理解，政界會有不同的聲音與視角，大多數日本人是開放的，也都清楚80年前發生過什麼事情，希望中國朋友知道日本在過去80年一直沿著和平發展的道路前進。

北京清華大學社科院教授達巍則說，如釣魚台、靖國神社的問題等等，這些都是顯而易見的，「你做錯了就是做錯了，日本當時做錯了，在戰爭當中犯下滔天罪行，如果我是日本人的話，應該承認自己犯下的錯誤」。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院院長蔡承國表示，關於靖國神社等爭議，東南亞普遍認為它們未能全面反映歷史真相，儘管如此，東南亞多數選擇諒解與繼續前行；東南亞也經歷過這樣的歷史，但不能陷於歷史，阻礙未來實現和平。

會議上半場則由與會學者、專家從不同方面剖析中美關係。香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年提到，現在有些人說中國強大了，要替代美國作為霸權，但他認為中美兩個文明間的思路完全不同，中國絕不會變成美國，不會出現分別以美國、中國為中心的體系，「中國不像蘇聯，中國是開放的，中國結伴不結盟，且中國採取的多邊主義並非針對第三國」。

蔡承國則從東南亞的角度分析中美關係。他說，最近一兩年的重大事態發展，主要源於美國總統川普（Donald Trump）第二次就職後發起的行動，包括美國退出很多多邊合作、在貿易方面採取單邊行為等。

他說，東南亞希望透過談判維護經濟，避免貿易中斷和動盪。東南亞在短期內透過降低關稅、採購美國商品讓步，中長期則想要增強應對動盪的韌性。若美國發揮破壞性作用損害貿易，就不得不加速和促進東協內部的區域一體化。

在美中關係未來方面，蔡承國認為，美中間可能達成協議，尤其是TikTok，且在短期內中美對抗不會加劇，也相信長期的一些誤解、誤判能得到解決。