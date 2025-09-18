香山論壇日學者倡「新和平」 陸學者籲承認二戰錯誤

北京香山論壇今日上午舉辦開幕式後，下午召開多個主題會議，邀中外專家研討。因正值「九一八事變」94周年，在「大國關係走向」會議上，面對日本學者表示，「大部份日本人都知道歷史上發生了什麼」，日方已採取很多行動開啟新和平發展，但大陸學者指出，日方應「承認自己所犯下的錯誤」，才能走向未來，雙方針鋒相對成為會場焦點。

18日下午，香山論壇召開有關二戰後國際秩序、大國關係、亞太安全、政治解決局部衝突等多場主題會議。在「大國關係走向」會議上，出席者包括以色列學者和巴勒斯坦駐陸武官，及大陸軍方代表、學者，和日本、美國、新加坡、英國、法國、德國等國的前軍方官員和學者。

在上半場會議中，法國前外交與歐洲事務部部長、前防長馬里坦言，二戰後建立的大國關係受到威脅，地緣政治衝突擴張，尤其新冠疫情後，大國關係改變，出現經濟下滑、網路安全等跨國境的新危機，還有核技術、5G、AI等新挑戰；中國軍事科學院前副院長、解放軍退役中將何雷則強調，最重要的就是要尊重對方的國家利益，尤其是核心利益，不能挑戰對方的紅線。

在下半場討論中，美國前助理國防部長幫辦施燦德表示，要實現和平共處，可能會經歷痛苦的過程，我們必須認識到風險，保持討論，達成長期的戰略穩定；北京清華大學社科院教授達巍表示，如果中美領導人會晤，可能會讓兩國關係緩解，但這是有限的。在過去十年，中美互相認為都是「對方的錯」，但應可停下來冷靜思考，是不是時代變了，新時代下如何共存等，特別是主要大國要有基本共識，「關係再困難，不能打仗」。

其中，日本防衛研究所中國研究部主任增田雅之發言，提及中美競爭朝向民族主義，大國競爭尖銳化可能性正在上升，以及中國大陸強調台海、南海、東海問題是核心利益中的核心，用加強軍事施壓回應美台合作，也強化中俄軍事關係，在東北亞形成一方是美日韓，另一方是中俄或包括朝鮮的大國競爭對抗性框架等。

值得注意的是，在接下來的提問過程，有陸媒提問說今年是抗戰80周年，今天是「918事變」周年，日方如何反思歷史，請增田雅之和中方學者回應後，雙方開始進行「坦率」的對話交流。

增田雅之首先說，感謝記者「非常坦率」的問題。他認為大部分日本人都知道「歷史上發生了什麼」，不會否認80年前發生了什麼，所以也希望中國朋友知道，日本在過去80年一直沿著和平發展軌跡前行，所以能享有現在的經濟發展，和世界和平共處，這是因日本採取許多行動倡議，開啟新的和平發展。

他認為，日本應該多採取行動，來貢獻國際體系的和平穩定，而中日共處世界這一端，不可能把彼此分開，需要加強對話，共同維護國際秩序和國際穩定。

對此，達巍說，不光中國政府、普通民眾，對日本政府對戰爭的看法是「不太滿意的」，例如釣魚台、靖國神社等問題，「日本當時做錯了，戰爭中犯下滔天罪行」，「如果我是日本人，應該承認自己所犯下的錯誤」。他認為，應把日本對和平發展的貢獻切割開來，中方讚賞日本透過發展援助對中國的支持，但日本一些人，尤其右翼者的態度，會極大影響日本形象，希望日方、中國、韓國等所有國家都應直面歷史，看到錯誤。

後續，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院院長蔡承國主動發言，以東南亞視角表示，日本佔領期間，慘痛記憶是真實存在的，而現在的東南亞選擇諒解繼續前行，當前日本社會中，右翼也沒那麼受歡迎，所以應該給日本機會，同時也應保持慎重。他舉現在日本受到中國大陸和各國遊客歡迎為例，認為不能陷於歷史當中。