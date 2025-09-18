矛頭對準美國？陸防長稱將「挫敗外部武力」 專家點3紅線最重要

北京香山論壇今天開幕，大陸國防部長董軍在各國防務代表面前說，解放軍絕不允許任何台獨分裂圖謀得逞，隨時準備著挫敗任何「外部武力干涉」。對此，在18日下午的會議上，大陸國關學者王義桅對此點名美國，強調共產黨已繼承中國，「台灣是中國的一部分」，美方敘事誤導國際社會；中共解放軍退役中將何雷也說，大國之間想要處理好關係，就要尊重核心利益，對中國大陸來說就是「台灣問題、祖國統一問題」。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅下午出席「亞太安全協作」主題會議，對於董軍所指的「外部武力干涉」是否包括美國，他做出肯定回應。

王義桅還說，西方對台灣問題有兩種敘事，例如誰「代表中國」的問題，台灣方面也主張中共沒有統治過台灣等，但1949年10月1日後，中國共產黨已取代國民黨，獲得中國正統，且1971年，中華人民共和國恢復在聯合國合法席位，也確立了「世界上就一個中國」。第二個敘事是日本殖民後「台灣回歸中國」的問題，這部分開羅宣言、波茨坦公告都明確了「台灣回歸中國」。

因此，在近期AIT和美國務院就「台灣地位未定」表態下，王義桅表示，域外勢力干涉，就是你（美國）否認開羅宣言、波茨坦公告，將台灣、日本變成所謂盟友、民主陣營，顛覆國際秩序，誤導國際社會。

中國軍事科學院前副院長、解放軍退役中將何雷也在下午出席「大國關係走向」主題會議時則說，大國關係最根本的是，要尊重對方國家的核心利益，對中國大陸來說，核心利益主要體現在三方面：「第一，共產黨的領導社會主義制度不容改變，第二，中國的主權安全領土完整和統一不容侵犯，第三，中華民族偉大復興的進程不容打斷」。

何雷進一步表示，中國大陸核心利益中的核心，尤其表現在的主權安全、領土完整和統一不容侵犯，包括台灣問題、東海問題、南海問題、中印邊界問題等，其中，最關鍵、最根本、最核心的就是「台灣問題、祖國統一問題」。

因此，就如何控制風險，何雷喊話，要處理好大國關係，就不要挑戰中國大陸核心利益中的核心，也就是台灣問題，否則可能引發衝突甚至戰爭。