陸印發宗教教職人員新規 陸委會：對台灣沒有約束力

大陸國家宗教事務局日前印發「宗教教職人員網絡行為規範」，最後一條稱「香港、澳門、台灣宗教教職人員以及外國宗教教職人員在境內實施網路行為，參照本規範執行」。為此陸委會18日發布新聞稿駁斥，強調對台灣人民沒有任何的約束力。

根據陸方新規，宗教教職人員實施網路行為，「應當熱愛祖國，擁護中國共產黨的領導，擁護社會主義制度，遵守國家法律法規和宗教事務管理有關規定，遵守社會公德和公序良俗」，符合教規戒律，接受政府監管和社會監督。此外應當「堅持我國宗教中國化方向」，還應自覺抵制不良網路文化，不得自我炒作，借宗教話題和內容博取眼球、吸引流量。

所謂「網路行為」，上述規定並未詳述，但依照「中國共產黨黨員網路行為規定」，網路行為是指通過互聯網製作、複製、存儲、發布、傳播文字、圖片、音訊、影音等資訊內容及其相關活動。

陸委會18日指出，中共是無神論，中國大陸宗教事務由中共中央統戰部轄管，近年推動「宗教姓黨」，將共產主義教條強加在宗教信仰上，根本沒有真正的宗教自由及宗教人權，只有對宗教的打壓和控制。

陸委會強調，中共對台灣從來不具有管轄權，此次發布的「宗教教職人員網絡行為規範」，片面粗暴地將台灣宗教教職人員納入規範，只是企圖形塑中共對台「長臂管轄」的假象，對台灣人民沒有任何的約束力，更凸顯中共公然將政治與統戰黑手介入宗教信仰，以及對宗教自由的漠視和毫不尊重。

陸委會提醒，中共表面支持兩岸宗教交流，但只要不符合其政治統戰目的，都會強加限制阻撓。中共官媒近日大篇幅點名一貫道為邪教，近年也有我一貫道道親在陸遭拘捕關押；此外，即使未從事宗教活動，仍有國人赴陸工作或旅行期間遭到警告或不合理對待。台灣宗教界及國人必須認清這一點，不要存有幻想，避免觸及中共各種規定。

陸委會副主委梁文傑在18日的記者會上也指出，「中共最近確實在對於它所控制的宗教以外的宗教在加強管制和控制」，最近發起了一項針對一貫道的宣傳活動，說要警惕這個已經被取締75年的反動組織。梁文傑說，「一貫」這兩個字是孔子講的「吾道一以貫之」，在台灣所有的宗教裡面，會在集會的時候講解四書五經的就只有一貫道，「如果中共一天到晚指責台灣在去中國化，為什麼要打壓這個最中國化的一貫道？」。