回應陸防長談話 陸委會：政府為維持台海和平現狀而奮鬥

中共國防部長董軍18日表示，「絕不允許任何台獨分裂圖謀得逞，我們隨時準備挫敗任何外部的武力干涉」，對此陸委會回應指，政府所有的努力都是在為維持台海和平現狀而奮鬥，董軍說法也是對台灣人民想要的共識的一個很大的誤解，以為「台灣人民要維持現狀，就是在搞台獨」。

董軍18日出席香山論壇，在提及推動改革完善全球治理體系部分時提及，「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分，「台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑，中國人民解放軍始終是捍衛統一、無堅不摧的強大力量，絕不允許任何台獨分裂圖謀得逞，我們隨時準備挫敗任何外部的武力干涉」。

對於董軍說要挫敗台獨分裂圖謀，陸委會副主委梁文傑18日下午表示，政府的政策、目標是一貫的，目的是要維持台海的和平現狀，「政府所有的努力都是在為維持台海和平現狀而奮鬥」。

梁文傑補充，「當然我們的維持現狀，在他們看起來是我們在搞台獨，所以他們會說倚美謀獨、體育謀獨等等，什麼都是『謀獨』」，但我方政府目標很清楚，就是維持和平現狀，「所以他講的這些東西一方面是老生常談，一方面也其實是對台灣人民想要的一個共同的共識的很大的誤解，他以為說台灣人民要維持現狀，就是在搞台獨，但是我們的看法不是這樣」。