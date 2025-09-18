快訊

AIT「台灣地位未定」爭議 陸委會：與政府對2758號決議立場一致

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會對於AIT的台灣地位未定論說法，說這與我方政府對聯合國2758號決議的立場一樣。（記者廖士鋒／攝影）
美國在台協會（AIT）發言人日前表示《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。對此陸委會18日指出，AIT是「重申立場」，與我方政府對聯合國2758號決議的立場一樣，即該決議「並沒有處理台灣地位的問題」。但經過本報追問問，陸委會仍未鬆口表示支持「台灣地位未定論」。

AIT發言人日前回覆中央社時，除了批評北京的敘事完全是錯誤的，還強調《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。

由於AIT發言人此番說法明顯偏向「台灣地位未定論」、也沒有承認中華民國對台灣的主權，加上民進黨秘書長徐國勇聲稱「沒有什麼台灣光復節」，受到廣泛關注。

陸委會副主委兼發言人梁文傑18日下午在記者會上就此回應指，「AIT我覺得他們講的是重申立場，這就跟我們台灣政府對於聯合國2758號決議案的立場是一樣的，實際上談的就是說聯合國2758號只處理了中國的代表權的問題，並沒有處理台灣地位的問題，也沒有確認台灣是屬於中華人民共和國管轄範圍，所以這個部分和我們政府的立場向來是一致的」。

至於徐國勇的說法，梁文傑稱，「歷史的詮釋」大家各自會有不同的觀點，但他強調徐國勇所引的兩份文件（駐日同盟國最高司令部所下的一號文件、前總統蔣介石1949年1月份的文件）「其實都是真實的」，他花費不少篇幅詳細敘述兩份文件的相關說法，並指第二份文件當中，蔣稱台灣在對日和約之前還是一個託管地。

梁指出，歷史文件各有各的「解讀」，但他強調，對政府來講所關心的是「歷史事實」，就是在《開羅宣言》跟《波茨坦公告》等二戰時期文件簽署時，只存在中華民國，「中華人民共和國還沒有建立」，台灣當時的日軍是向中華民國在台灣的代表投降，也因當時日軍是向中華民國投降，所以中華民國的軍隊來台灣接收，整件事情跟中華人民共和國沒有一點關係。

梁文傑說，中華民國在建國以來有114年，至今在台灣屹立不搖，與中華人民共和國互不隸屬，「這個就是目前的事實，也是政府所堅持的基本原則」，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，然後持續存在」。

本報記者追問，聯合國2758號決議仍然不同於《開羅宣言》跟《波茨坦公告》的地方在於，後兩者很明確的有台灣跟澎湖歸還給中華民國的說法，陸委會現在是否認為中華民國對台灣的主權仍然未定的？兩份文件跟2758號的效用一樣，沒有決定台灣的地位？

梁文傑回應，這個就是大家「詮釋」的不一樣，他引述蔣介石總統在1949年1月的那一份文件，「表示他自己也認為光是開羅宣言或波茲坦公告是不夠的，還是必須要對日和約」。梁文傑也重申，對政府來講，這些爭議都是屬於歷史詮釋的問題，所堅持的就是「不管開羅宣言、波茨坦公告這些效力如何，這些宣言出現的時候，中華人民共和國都不存在，所以台灣不可能是屬於中華人民共和國的」。

公開資料顯示，今年陸委會多次聲明中華民國政府領導全體軍民對日抗戰勝利、駁斥中共的說法，陸委會也曾公開表示1943年《開羅宣言》是將台灣歸還給「中華民國」，而非北京所認知的「中華人民共和國」。

文件 陸委會 中華民國

