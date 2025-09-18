雙城論壇審查中 陸委會四事項提醒：勿觸「兩岸觀光」議題

台北市政府日前遞件申請前往大陸出席本屆雙城論壇，陸委會18日表示，有四個提醒事項，其中要求應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央權責事項，譬如「兩岸觀光」等議題。陸委會隨後補充指出，台灣每一個縣市都希望大陸遊客多到他那裡邊去，前提是兩岸觀光已經互相開放，政府希望兩岸觀光事項還是留給小兩會討論。

陸委會18日下午舉行記者會，針對台北市政府9月11日向內政部移民署申請蔣萬安市長等一行在9月25日至27號赴上海參加雙城論壇，陸委會副主委梁文傑說明，該會與相關機關刻依規定審查中。

梁文傑指，為推動兩岸健康有序的城市交流，該會對台北市政府有四項提醒事項：

一、訪團在陸期間行程及交流活動，以及與陸方簽署的文書與合作備忘錄等，應秉持對等尊嚴原則，遵守政府兩岸政策及相關交流規範； 二、訪團在陸從事兩岸交流應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央權責事項，譬如兩岸觀光等議題； 三、訪團在陸期間不得參加中共三個80周年等相關統戰活動，並應注意社會觀感以及維護台灣整體利益； 四、訪團倘有增加安排會晤陸方官員等行程變更，應該依規定於事前申報。

本報記者詢問，過去很長一段時間內，兩岸地方交流基本上都會提到觀光的議題，陸委會怎麼界定？如果北市府在上海表達希望團客可以來台，或者希望台北旅客也可赴陸，政府會怎麼看？對此梁文傑表示，台灣每一個縣市都可以去希望大陸遊客多到他那裡邊去，這個當然是可以的。但是前提是兩岸觀光已經互相開放，「才有可能說希望大陸的團客能夠多到你的縣市去」。

他指出，政府提出兩岸互相開放觀光，應該由「小兩會」（台旅會、海旅會）就一些事項做一些商討，但是到目前為止沒進展，「對岸一直沒有回應」，這個部分是屬於兩邊的中央政府之間的問題，並不屬於各個縣市的權責範圍。所以希望就兩岸觀光、陸客來台，或是台灣的團客到大陸去等相關事項，還是留給小兩會去討論，地方政府在做城市交流的時候不要觸及到這些問題。

此外，第十七屆湘台會開幕式16日在大陸長沙舉行，湖南省長毛偉明表示，台灣已成為湖南入境遊第二大客源地、雙向旅客超過500萬人次。希望推動全面恢復湘台直航和各領域貿易合作。陸委會對於陸方恢復湘台直航的說法有何回應？小兩會是否有所突破了？

就此梁文傑說，「我們有點疑惑」，因為若以2024年來講，台灣人到大陸總共是277萬，大陸來台是43萬，兩岸來往總共也才320萬人次，如果照這位湖南省長的說法，「顯然這個數字搭不起來」。

針對湘台直航，梁文傑說，所有的直航都一定要讓航空公司有利可圖，否則每天都在燒錢。在湖南目前長沙是可以用包機的，但是到目前為止也沒有人申請過，顯然就是因為客源不夠，更根本的原因就是沒有觀光客。「我們還是希望說兩邊的觀光交流，我們提出來由小兩會去談一些細節」，到目前為止對方還沒有回應，這當然就會影響到觀光客、也影響到各航點直航，「希望對方能夠趕快做一個回應」。

至於台灣旅遊業者呼籲赴陸禁團令解除，梁文傑說，「我們也明白旅遊業者很急」，但兩邊制度是不一樣的，大陸可以完全控制水龍頭，台灣沒辦法做到，所以必須有一個完整規劃，確保細節上沒有問題，這細節就是小兩會要談的事情。