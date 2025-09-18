快訊

AIT稱「台灣地位未定」 大陸國台辦強硬表態：美國發出錯誤信號

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華回應AIT的「台灣地位未定」表述，認為是民進黨和美國上演雙簧。 記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華回應AIT的「台灣地位未定」表述，認為是民進黨和美國上演雙簧。 記者陳政錄／攝影

美國在台協會AIT）日前提及「台灣地位未定」，引發討論，對於美國國務院支持上述說法，民進黨秘書長徐國勇等綠營也表示支持，並稱「沒有什麼台灣光復節」等，大陸國台辦發言人陳斌華18日表示，「歷史不容篡改，台灣屬於中國地位已定，統一大業必成」，無論民進黨當局如何處心積慮「倚外謀獨」，無論外部勢力如何搗亂滋事，「中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋」。

大陸國台辦18日就AIT、美國國務院、民進黨就「台灣地位未定」的表態做出回應。

陳斌華首先強調，「台灣的地位非常明確，就是中國領土不可分割的一部分，自古屬於中國，現在屬於中國，歷史經緯清清楚楚，法理事實明明白白」。

陳斌華接著說，開羅宣言、波茨坦公告、日本投降條款等文件都確認「中國對台灣的主權」。他列舉台灣光復、中共建政等歷史進程，強調「中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權」。

陳斌華重申，「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」，美國公然翻炒所謂「台灣地位未定」謬論，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。我們對此強烈不滿、堅決反對。

他說，敦促美方切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報,停止操弄涉台問題，停止縱容支持「台獨」分裂，停止干涉「中國內政」。

陳斌華還說，民進黨當局操縱特定媒體與美國一些機構上演了一出扭曲歷史、鼓譟「台灣地位未定論」的「雙簧」，妄圖為其謀「獨」製造歷史、法理依據和所謂「國際支持」假象，絕對不會得逞。

他說，「歷史不容篡改，台灣屬於中國地位已定，統一大業必成」，無論民進黨當局如何處心積慮「倚外謀獨」，無論外部勢力如何搗亂滋事，「中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋」。

