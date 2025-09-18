川習通話敲定TikTok協議前 陸商務部：依法審批使用權授權

在大陸國家主席習近平與美國總統川普19日將通話，進一步確認日前在西班牙的第4輪貿易談判，就抖音國際版「TikTok」達成的基本框架共識前，大陸商務部18日表示，中方將「依法審批」TikTok所涉及的技術出口、知識產權、使用權授權等事宜。

大陸商務部新聞發言人何亞東18日在例行記者會上表示，當地時間9月14至15日，中美經貿團隊在西班牙馬德里舉行會談。雙方以兩國元首通話重要共識為引領，就以合作方式妥善解決TikTok相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等，達成了基本框架共識。

關於TikTok問題，何亞東說，中方立場是一貫的，反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。同時，大陸政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上開展平等商業談判。

何亞東表示，大陸政府將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權、使用權授權等事宜，也希望美方能夠按照雙方達成的共識，為包括TikTok在內的中國企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

川普16日表示，已與大陸針對TikTok達成協議，19日將與習近平通話，「確認一切事項」。白宮隨後發布川普簽署的行政命令，將TikTok「不賣就禁」的寬限期再度延長至12月16日，這是川普第4度延後禁令。

針對TikTok協議是否包含推薦演算法的出售，英國《金融時報》報導，北京方面表示，美國的TikTok剝離出售給美方投資者後，仍將沿用母公司字節跳動的大陸演算法。

1位字節跳動的亞洲投資者表示，北京的底線是授權協議，希望被看作是向美國和世界出口中國大陸的技術。1位接近交易的美國顧問說：「經過這一切，大陸仍保留演算法。」