川習通話敲定TikTok協議前 陸商務部：依法審批使用權授權

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部18日表示，中方將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權、使用權授權等事宜。路透社
大陸商務部18日表示，中方將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權、使用權授權等事宜。路透社

在大陸國家主席習近平與美國總統川普19日將通話，進一步確認日前在西班牙的第4輪貿易談判，就抖音國際版「TikTok」達成的基本框架共識前，大陸商務部18日表示，中方將「依法審批」TikTok所涉及的技術出口、知識產權、使用權授權等事宜。

大陸商務部新聞發言人何亞東18日在例行記者會上表示，當地時間9月14至15日，中美經貿團隊在西班牙馬德里舉行會談。雙方以兩國元首通話重要共識為引領，就以合作方式妥善解決TikTok相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等，達成了基本框架共識。

關於TikTok問題，何亞東說，中方立場是一貫的，反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。同時，大陸政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上開展平等商業談判。

何亞東表示，大陸政府將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權、使用權授權等事宜，也希望美方能夠按照雙方達成的共識，為包括TikTok在內的中國企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

川普16日表示，已與大陸針對TikTok達成協議，19日將與習近平通話，「確認一切事項」。白宮隨後發布川普簽署的行政命令，將TikTok「不賣就禁」的寬限期再度延長至12月16日，這是川普第4度延後禁令。

針對TikTok協議是否包含推薦演算法的出售，英國《金融時報》報導，北京方面表示，美國的TikTok剝離出售給美方投資者後，仍將沿用母公司字節跳動的大陸演算法。

1位字節跳動的亞洲投資者表示，北京的底線是授權協議，希望被看作是向美國和世界出口中國大陸的技術。1位接近交易的美國顧問說：「經過這一切，大陸仍保留演算法。」

相關新聞

陸委會：8月接獲13名國人赴陸失聯或遭關押 還出現「抓錯人」

陸委會18日在社群平台發文表示，自去年元旦起至今年8月31日止，已接獲188名國人赴中國大陸失聯、遭留置盤查或關押，案件...

「殲-20」在長春航空展首次靜態展示 陸網友戲稱「過於落後可以展示」

大陸「央視軍事」微博16日稱，「2025空軍航空開放活動和長春航空展」（簡稱長春航空展）進行全要素預演，「殲-20」戰機...

AIT稱二戰文件未決定台灣地位 陸再批「公然翻炒台灣地位未定謬論」

針對美國在台協會（AIT）指稱二戰相關文件未明定台灣最終地位，大陸外交部17日再批，美方「公然翻炒所謂『台灣地位未定』謬...

雙城論壇25日登場 陸委會：應聚焦市政 期待如期舉辦

台北上海雙城論壇今年由上海市政府主辦，預計25日登場，台北市政府已向內政部移民署遞交訪團赴陸申請，等待審查中。行政院發言...

川習通話敲定TikTok協議前 陸商務部：依法審批使用權授權

在大陸國家主席習近平與美國總統川普19日將通話，進一步確認日前在西班牙的第4輪貿易談判，就抖音國際版「TikTok」達成...

北京香山論壇 新加坡防長：小國承受不起選邊站

新加坡國防部長陳振聲今天出席北京香山論壇時提到，在全球安全和經濟秩序不斷減損下，小國承受不起選邊站，新加坡不會做他國代理...

