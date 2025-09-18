北京香山論壇 新加坡防長：小國承受不起選邊站

新加坡國防部長陳振聲今天出席北京香山論壇時提到，在全球安全和經濟秩序不斷減損下，小國承受不起選邊站，新加坡不會做他國代理人，將持續維護自身主權與領土完整，並與志同道合國家展開合作。

第12屆北京香山論壇17至19日舉行。今天舉行第二次全體會議「戰略互信與亞太地區安全合作」。陳振聲於會上用英文發言，探討當今世界和區域面臨的挑戰。

陳振聲表示，目前有三大主要風險阻礙世界秩序。一為全球經濟碎片化，幾十年來很多國家獲益於經濟自由化和全球化，但這些利益可能在國家間沒有平等分布，因此很多人反對、想扭轉全球化，保護主義開始抬頭，進而導致更多的全球經濟碎片化，最終使整體利益受損。

二為全球不確定性增加會進一步影響生產力及阻礙經濟進步。關稅即為一例，關稅帶來不確定性和動盪性，阻礙投資和貿易發展；三是安全形勢不斷惡化，各國將更多資源投入安全方面，導致社會經濟發展方面預算不足，社會經濟狀況惡化，並且也會導致民族主義和民粹主義抬頭。

陳振聲說，圍繞這些挑戰展開共同努力就可能推進共同利益。他說，美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）在今年5月的香格里拉對話上強調，「美國不尋求主宰、遏制、圍堵或挑釁中國，不期待對中國進行政權顛覆，也不會不尊重中國」。赫格塞斯在最近和中國國防部長董軍的通話上，也進一步強調這觀點；董軍也強調，雙方應採取開放態度保持對話，這樣的立場表明有助於本地區進步和開放及穩定全球安全和經濟秩序。

他說，全球安全和經濟秩序在不斷減損情況下，小國面臨「更多選邊站的壓力和風險」，然而，如果選邊站可能導致大國更有可能發起代理人戰爭，因此小國承受不起選邊站。相反，應持續表明自己的立場，應遵守開放的、包容的、基於規則的國際秩序，這也是長期實現安全和成功的要素，新加坡在這方面一直是非常有效的合作夥伴，與所有國家都保持非常友好的合作關係，也期待能在全球舞台上成為有效的、可靠的合作夥伴。

他說，「我們絕不做他國的代理人，一旦一個國家成為別的國家的代理人，就失去了自己的信譽，用中國話說，選邊站就是靠邊站，靠邊站就得選邊站」。

陳振聲表示，新加坡將不斷致力於維護主權和領土完整，並致力與志同道合國家在雙邊、多邊等平台，本著共同的利益共同努力，在安全領域期待能與各國武裝力量展開建設性合作。

陳振聲先前訪美時，重申星美之間長期緊密的防務關係和互利夥伴合作。完成訪美行程後，15日前往中國出席香山論壇。陳振聲日前表示，小國必須確保持續與世界連結，為其他國家提供價值才不會被迫選邊，新加坡會依據原則，採取最能促進國家長遠生存與成功的立場。