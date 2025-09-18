快訊

陸委會：8月接獲13名國人赴陸失聯或遭關押 還出現「抓錯人」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
陸委會18日在社群平台發文表示，自去年元旦起至今年8月31日止，已接獲188名國人赴中國大陸失聯、遭留置盤查或關押，案件數較7月底增加13件。（圖／取自陸委會臉書）
陸委會18日在社群平台發文表示，自去年元旦起至今年8月31日止，已接獲188名國人赴中國大陸失聯、遭留置盤查或關押，案件數較7月底增加13件。陸委會還稱，日前有台灣旅客遭大陸海關無故盤查，最後竟是陸方「抓錯人」。

陸委會指出，這188案中，包含失聯50人、遭留置盤查19人，疑遭限制人身自由119人。

陸委會說，中秋佳節即將來臨，對這些家庭而言，中秋夜的月再亮再圓，也比不過一家團圓。

陸委會表示，日前甚至有台灣旅客赴陸旅遊，通關時慘遭中國大陸海關無故盤查，最後竟是陸方「抓錯人」的「離譜事件」。強調赴陸風險持續攀升，請國人避免非必要旅行，如確有必要前往，出發前請至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄，以利政府及時協處。

據陸委會此前發布，自去年元旦起至今年7月底，接獲通報國人赴陸失聯、遭留置盤查或關押有175人。並透露，當中因涉詐騙案件而被關押的就有73人。

陸委會當時指出，國人赴陸從事詐騙或擔任車手遭中國大陸有關部門抓捕或關押有持續增加的情形，呼籲國人對於「經歷不拘、短期高薪、工作輕鬆」這種不合常理的前往中國大陸徵才廣告或朋友邀約，應特別小心謹慎。

