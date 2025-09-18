共軍長春航展 殲-20首次靜態展示

在九三閱兵後，共軍空軍近日在吉林長春舉辦「2025空軍航空開放活動和長春航空展」，在早前預演中，殲-20、殲-16、運油-20A等軍機一一亮相，在現場靜態展示中，也首次對第五代戰鬥機殲-20進行靜態展示，大陸官媒央視報導還引述網友評論稱，「過於落後，可以展示」，引起外界對共軍戰機迭代的關注。

2025年空軍航空開放活動·長春航空展於19到23日在吉林長春舉行，與17到19日舉辦的北京香山論壇部分重疊，大陸官方亦安排本地和海外媒體分批前往訪問，進行空軍裝備動態展演和靜態展示。

據央視，在16日於長春國際航空博覽城進行預演時，殲-20、殲-16、運油-20A等軍機亮相，現場還設有AI等主題展館及配套活動。

其中，殲 -20為首次靜態展示。過去， 殲-20作為共軍常與美軍F-35對比的重要第5代戰鬥機，最早於2016年11月的第11屆中國國際航空太空博覽會上首度公開，並進行了雙機飛行展示。

北京青年報旗下媒體政知君報導引述大陸軍事評論員宋忠平分析說，相比飛行表演，航展或開放活動中，靜態展示裝備一般都會允許觀眾近距離地參觀甚至拍照，是難得的觀賞裝備細節機會。

因此，宋忠平認為，殲-20是共軍現役主力戰機之一，首次面向公眾靜態展示，體現出自信、開放態度。他說，從現場畫面看，此次展示殲-20的單座基礎型，此次確實意味著，這款裝備已是「可以展示」的階段。

然另一方面，長春航展也有意外發生，據觀察者網、港媒明報報導指，16日預演結束後，航展現場發生飛行器墜地起火事故，有2架小鵬匯天eVTOL（電動垂直起降器）相撞後墜落，至少1名乘客受傷送院。