「殲-20」在長春航空展首次靜態展示 陸網友戲稱「過於落後可以展示」

聯合報／ 大陸中心／即時報導

大陸「央視軍事」微博16日稱，「2025空軍航空開放活動和長春航空展」（簡稱長春航空展）進行全要素預演，「殲-20」戰機首次靜態展示。央視新聞公眾號還援引網友評論戲稱「不隱身啊，都看到了」、「過於落後，可以展示」，暗指網友認為大陸已研發了更為新款的戰機。

北京青年報旗下的公眾號「政知道」稱，日前大陸國防部例行記者會上，發言人張曉剛即預告，此次活動將集中展出百餘型中共空軍現役飛機、地面裝備以及退役經典裝備，以及首次靜態展示殲-20，首次安排轟炸機編隊通場。

大陸軍事評論員宋忠平表示，相比進行飛行表演，航展或開放活動中，靜態展示的裝備，一般都會允許參展觀眾近距離參觀，甚至打卡拍照，是難得的觀賞裝備細節機會。他也提到，從報導相關現場圖來看，此次長春航展進行靜態展示的殲-20系單座基礎型。

宋忠平也對照，從剛舉辦的九三閱兵空中梯隊可看出，殲-20戰機已實現「家族化、系列化」發展。他指，九三閱兵時，包含殲-20S、殲-20A和基礎型的殲-20同時亮相。

「政知道」提到，殲-20S是世界首款雙座隱身戰機；至於殲-20A作為側重制空任務的戰機，仍沿用單座設計，但在機體外形和動力系統方面進行了升級，相比基礎型的殲-20，具備更為優異的超音速作戰性能。

戰機 中共閱兵

延伸閱讀

