香山論壇陸國防部官員透露：無人機將投入聯合國維和行動

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國防部官員表示，推動將無人機投入聯合國維和行動中。圖為大陸投入無人機、機器狗參與今年9月的中俄蒙「邊防合作-2025」聯合演練。（圖／截自央視）
大陸國防部長董軍5月曾在德國舉行的第6屆聯合國維和部長級會議上提出，中方將加大對聯合國維和行動投入力度，並將「推動新技術融入維和行動」。大陸國防部維和事務中心副主任龔國曦，17日在第12屆北京香山論壇期間表示，無人機是新域新質作戰力量，若能部署到維和任務區，對於聯合國維和行動的樣式、能力將是很大的提升。

中新社報導，今年是大陸參加聯合國維和行動35周年。在此背景下，本屆北京香山論壇設置1場題為「中國軍隊參加聯合國維和行動回顧與展望」的情況介紹會。

龔國曦表示，中方希望把目前世界科技發展的最新應用拓展到聯合國維和行動中，既是響應聯合國號召，也是主動為聯合國維和行動多作貢獻。

「比如無人機領域，中方的維和無人機分隊作為1支待命部隊，本身就是1支新域新質作戰力量」，龔國曦說，如果能將這樣的力量部署到維和任務區，對於聯合國維和行動的樣式、能力將是很大的提升。

《澎湃新聞》報導，2017年9月，大陸軍隊完成了8,000人規模維和待命部隊在聯合國的註冊，中方維和待命部隊包括步兵、工兵、運輸、醫療、警衛、快反、直升機、運輸機、無人機以及水面艦艇等10類專業力量、共28支分隊，分別於2018、2020、2024共3次通過聯合國考察評估，是世界上規模最大、種類最全的維和待命力量。

龔國曦表示，大陸軍隊將繼續加強8,000人規模維和待命部隊建設，保持高水平待命狀態，並將動態優化維和待命部隊能力配置，新設維和待命部隊指揮部指揮官和參謀團隊，加強快速反應和專業保障力量，「增加態勢感知、高技術搜排爆、反無人機等新域新質力量」，以更好地適應聯合國維和行動改革和轉型發展。

龔國曦指出，中國大陸是聯合國安理會5個常任理事國中派遣維和人員最多的國家，也是聯合國第2大維和攤款出資國。

聯合國 國防部 無人機

