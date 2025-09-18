解放軍中將：不希望九三閱兵武器用於攻台 非要用「常規武器就夠」

中共日前舉行九三閱兵秀軍武肌肉，被視為對台灣的直接警告。退役解放軍中將何雷近日接受港媒採訪表示，不希望九三閱兵武器用於攻台，倘若非要武力解決台灣問題，「常規的武器裝備就足夠用了」。

第12屆北京香山論壇正在舉行，何雷以大陸軍事專家、中國軍事科學院前副院長身份與會。何雷17日在論壇期間，接受港媒《鳳凰衛視》採訪時做上述表示。

針對九三閱兵，何雷稱，哪些武器是攻台的，哪些武器不是攻台的，沒有什麼明確區分，「我們不希望有攻台的武器裝備，我們希望的是和平解決」。

何雷又稱，如果說非要武力解決台灣問題，使用非和平手段解決台灣問題的時候，不需要很多的高端的武器裝備，常規的武器裝備就足夠用了。他表示，大陸要以最小的代價，最少的傷亡來贏得最大的勝利。

何雷說，武器是戰爭的重要因素，但不是決定因素，決定的因素是人不是物。是要講究聯合作戰、體系作戰、整體作戰能力。

九三閱兵時，東風-5C、東風-61等核導彈亮相，有美國軍方與軍控專家指出，大陸在擴大常規軍事力量的同時，正迅速而持續地增加核武庫的規模與能力。對此，何雷表示，大陸的核政策沒有發生改變，「我們發展核武器，完全是為了自衛。」

大陸官媒環球網18日刊登何雷的文章，題為「『和為貴』，中美兩國既有挑戰也有機遇」。內容提到，近年中美兩國兩軍建立了一些軍事風險管控機制，對於加強溝通協調、管控分歧風險、防止武裝衝突，發揮了一定作用。但他指出，管控分歧和風險是長期的，是多方面的，最重要的是切實有效管控好涉及中國核心利益方面的風險。

何雷舉例稱，「台灣問題，這是中國核心利益中的核心，是不容任何外部勢力插手干預的中國內部事務」，以及南海問題，大陸堅決反對域外國家介入南沙島礁海域的雙邊爭議。何雷強調，在這些方面，美國政府不能存有「任何錯誤認知和僥倖心理」。