陸在918事變94周年公布歷史檔案 控侵華日軍奴役中國勞工

今天是日軍侵略中國東北的「九一八事變」94周年，觸動中日敏感神經。大陸官媒央視18日一早報導，黑龍江省檔案館當日首次向社會公布「侵華日軍強徵及奴役中國勞工」專題檔案，稱這些歷史檔案證實了日本軍國主義犯下的戰爭罪行與反人類暴行，更是對日本右翼勢力否認侵略、美化罪行的有力駁斥。

報導稱，這批專題檔案共計62件，此批檔案形成於「日偽」統治時期，揭露了日本帝國主義在侵華期間實施的「勞動統制」政策，有計畫、有組織地掠奪、奴役中國勞工的歷史真相。

報導稱，為維持戰爭機器與資源掠奪，日軍以「供出勞工」為名，通過行政強制和暴力手段大規模徵用中國勞工，迫使其從事築路、開礦、修建軍事工程等苦役，實施系統性、制度化的剝削與壓迫。特別值得關注的是，關東軍駐滿洲第七三一部隊「供出」勞工以及強徵戰俘修築軍事要塞的原始檔案，是侵華日軍在中國東北地區實施殖民統治、軍事擴張與經濟掠奪的真實紀錄。

報導指出，檔案顯示，日本通過「偽滿政權」頒布所謂「軍需徵發法」，將勞工徵用「合法化」。其中明確規定日軍擁有最高徵發權，並對反抗者實施鎮壓。隨著侵華戰爭擴大，日本推行「第2次滿洲開發5年計畫」，勞動力需求劇增，通過強力的「行政斡旋」，推行「供出」制度，即向縣、村逐級攤派，暴力強徵勞工。

報導稱，被強徵的勞工遭受非人待遇，生存條件極端惡劣。檔案紀錄顯示，他們食物嚴重短缺、缺乏基本禦寒衣物，被迫從事高強度勞動。不少勞工因無法忍受而逃亡，日軍及偽政權則採取抓捕、連坐甚至「虐殺」等手段進行鎮壓，徹底剝奪其人身自由和基本尊嚴。

報導又稱，更令人髮指的是，日軍公然違反「關於戰俘待遇的日內瓦公約」，將在中國華北、華東等地俘獲的中國士兵稱為「特殊勞工」，押送至東北從事軍事要塞等危險勞役。檔案中明確記載了對這些戰俘的嚴密監視、殘酷虐待的行徑。

黑龍江省檔案館檔案整理處處長聶博馨稱，此次公布的檔案不僅是歷史研究的重要資料，更是對日本右翼勢力否認侵略、美化罪行的有力駁斥。此次公開旨在銘記苦難歷史、捍衛人類正義，警示世人珍愛和平、反對戰爭。這批檔案將作為日本軍國主義罪行的歷史見證，為人類和平發展提供警示鏡鑒。