快訊

男砸40萬做「陰莖增大術」身亡 肇事醫非首次醫死人…上銬畫面曝光

台人變心！LINE被擠下免費通訊APP第一寶座 網友讚它功能完勝

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

港媒：中共中央外辦副主任郭業洲 料升正部級

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸17日在北京舉行「抗戰勝利80周年紀念活動」總結會議，港媒指出，據央視新聞聯播，中共中央外事辦公室副主任郭業洲（前排右2），坐在中央辦公廳常務副主任孟祥鋒與外交部副部長馬朝旭（正部級）之間，顯示他極有可能已經升任正部級的中央外辦常務副主任。（圖／截自央視）
大陸17日在北京舉行「抗戰勝利80周年紀念活動」總結會議，港媒指出，據央視新聞聯播，中共中央外事辦公室副主任郭業洲（前排右2），坐在中央辦公廳常務副主任孟祥鋒與外交部副部長馬朝旭（正部級）之間，顯示他極有可能已經升任正部級的中央外辦常務副主任。（圖／截自央視）

大陸17日在北京舉行「抗戰勝利80周年紀念活動」總結會議，港媒《星島日報》指出，根據央視新聞聯播，中共中央外事辦公室副主任郭業洲，坐在中央辦公廳常務副主任孟祥鋒與外交部副部長馬朝旭（正部級）之間，顯示他極有可能已經升任正部級的中央外辦常務副主任。

報導指出，中央外辦主任目前由副國級的政治局委員王毅兼任。

香港經濟導報此前指出，在中共中央黨務系統裡，不少單位的正職由副國級甚至正國級領導人兼任，因而其下設一位常務副職並明確為正部長級。

今年59歲的郭業洲，長期在中共中央對外聯絡部工作，歷任研究室主任、二局局長、部長助理兼辦公廳主任等，2010年任大陸駐保加利亞大使，2014年1月起任中聯部副部長，並在2024年出任中央外辦副主任。

報導提到，中聯部部長劉建超已經「失蹤」1個半月。綜合北韓領導人金正恩9月初訪陸並出席中共九三閱兵，當時代表中共迎接金正恩的是中聯部副部長李明祥等跡象，顯示目前中聯部由副部長李明祥主持日常工作。

主任 中共

延伸閱讀

全國漁民節新北淡水登場 總統與市長表揚優秀漁民

賴清德出席表揚模範漁民 首度頒發模範外籍船員獎

影／返台愛上東北角！她教潛水、開咖啡館...守護海洋獲模範漁民

從九三閱兵看出中聯部異動？ 劉建超「失蹤」月餘 接待金正恩也換人

相關新聞

喊「台灣屬於中國」 陸防長董軍：隨時準備挫敗外部武力干涉

北京香山論壇18日於「九一八事變」周年之際舉行開幕式，就台灣問題，大陸國防部長董軍在各國防務代表面前稱，解放軍絕不允許任...

去年曾有學童遇刺悲劇…逢「918事變」周年 深圳日本人學校今停課

今天是1931年「九一八事變」日軍侵略中國東北的94周年，有鑑於去年9月18日深圳發生日本人學校10歲男童遇刺身亡事件，...

AIT稱二戰文件未決定台灣地位 陸再批「公然翻炒台灣地位未定謬論」

針對美國在台協會（AIT）指稱二戰相關文件未明定台灣最終地位，大陸外交部17日再批，美方「公然翻炒所謂『台灣地位未定』謬...

陸在918事變94周年公布歷史檔案 控侵華日軍奴役中國勞工

今天是日軍侵略中國東北的「九一八事變」94周年，觸動中日敏感神經。大陸官媒央視18日一早報導，黑龍江省檔案館當日首次向社...

港媒：中共中央外辦副主任郭業洲 料升正部級

大陸17日在北京舉行「抗戰勝利80周年紀念活動」總結會議，港媒《星島日報》指出，根據央視新聞聯播，中共中央外事辦公室副主...

抗戰紀念活動 習近平總結會議：展現負責任大國形象

九三閱兵結束兩周後，大陸官方昨在北京舉行總結會議，傳達中共總書記習近平日前在政治局常委會上的談話稱，要把活動激發出的「自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。