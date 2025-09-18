港媒：中共中央外辦副主任郭業洲 料升正部級

大陸17日在北京舉行「抗戰勝利80周年紀念活動」總結會議，港媒《星島日報》指出，根據央視新聞聯播，中共中央外事辦公室副主任郭業洲，坐在中央辦公廳常務副主任孟祥鋒與外交部副部長馬朝旭（正部級）之間，顯示他極有可能已經升任正部級的中央外辦常務副主任。

報導指出，中央外辦主任目前由副國級的政治局委員王毅兼任。

香港經濟導報此前指出，在中共中央黨務系統裡，不少單位的正職由副國級甚至正國級領導人兼任，因而其下設一位常務副職並明確為正部長級。

今年59歲的郭業洲，長期在中共中央對外聯絡部工作，歷任研究室主任、二局局長、部長助理兼辦公廳主任等，2010年任大陸駐保加利亞大使，2014年1月起任中聯部副部長，並在2024年出任中央外辦副主任。

報導提到，中聯部部長劉建超已經「失蹤」1個半月。綜合北韓領導人金正恩9月初訪陸並出席中共九三閱兵，當時代表中共迎接金正恩的是中聯部副部長李明祥等跡象，顯示目前中聯部由副部長李明祥主持日常工作。