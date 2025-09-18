張又俠談香山論壇：共護國際秩序共促和平發展

中共中央軍委副主席張又俠昨天晚上在北京香山論壇晚宴上致詞表示，希望與會各方圍繞「共護國際秩序、共促和平發展」相談相商，並強調堅持和平發展是中國的必然選擇。

中國官媒人民日報今天報導，張又俠致詞時先引述了中國國家主席習近平日前首次提出的「全球治理倡議」，表示中方真誠希望與會各方秉持和平共處的初心、堅定合作共贏的信心，用好北京香山論壇這個平台，圍繞「共護國際秩序、共促和平發展」相談相商，拉緊友誼紐帶、平等對話協商、暢議安全大計、捍衛共同利益，為實現世界的持久和平和普遍安全作出新的更大貢獻。

張又俠說，堅持和平發展，是「以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業的鮮明特徵和必然選擇」。他並稱前不久舉行的九三閱兵，是向世界宣示「中國軍隊的強大是世界和平力量的壯大」。

他說，中國軍隊願繼續和各方一道，深化拓展各領域、各層級軍事交流合作，以大團結、大協作應對新威脅、新挑戰，為動蕩變革的世界注入更多穩定性。

據報導，中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立和國防部長董軍出席晚宴。

第12屆北京香山論壇17日至19日在北京國際會議中心舉行，18日舉行開幕式。論壇邀請100多個國家的防務部門和軍隊領導、智庫、專家學者等對話交流。