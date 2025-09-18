喊「台灣屬於中國」 陸防長董軍：隨時準備挫敗外部武力干涉

北京香山論壇18日於「九一八事變」周年之際舉行開幕式，就台灣問題，大陸國防部長董軍在各國防務代表面前稱，解放軍絕不允許任何台獨分裂圖謀得逞，隨時準備著挫敗任何「外部的武力干涉」。

董軍今在香山論壇開幕式代表中方致詞，他提及中共總書記習近平日前在九三閱兵的講話，表示面對全球性挑戰，大陸先後提出人類命運共同體理念等，彰顯與各國共同維護世界和平發展的決心與信心。

董軍接著說，要堅定捍衛歷史正義，唯有秉持正確的二戰史觀，堅定不移地站在歷史正確的一邊，才能捍衛人類進步的成果，凝聚不斷前行的力量。他抨擊，當前世界冷戰思維霸權主義、保護主義的陰霾不散，甚至把二戰遺產變成了地緣博弈的工具，世界和平面臨的新的威脅和新的挑戰，應當警鐘長鳴，認清和反對一切改頭換面的霸權邏輯和霸凌行徑，全力守護和平與正義。

董軍提到，今天是「九一八事變」紀念日，此刻大陸多地將拉響防空警報，告誡人民不忘歷史教訓，不讓悲劇重演。今天，我們又再一次面對和平還是戰爭，對話還是對抗的零和問題，大陸軍隊願與各方一道堅定的做世界的和平、穩定力量。

董軍進一步強調，要守護戰後秩序，「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑」，解放軍始終是捍衛祖國統一無堅不堅的強大力量，絕不允許任何台獨分裂圖謀得逞，「隨時準備著挫敗任何外部的武力干涉」。

他還說，在南海，某些域外國家所謂的航行自由，個別聲索所謂的國際公海，公然挑戰國際關係，大陸依法維護領土主權和海洋權益，是對戰後秩序和國際法的堅定捍衛。

董軍喊話，大陸軍隊願與各方為共同發展，共同安全助力護航。大陸始終堅持和平發展，奉行不結盟政策，與各方共建新型的安全夥伴關係，我們應當警惕為霸權謀私利的小圈子，以實際行動共築安全屏障，加強多邊協作。

作為中方主導的全球安全與防務學術交流平台，本屆香山論壇邀請100多個國家防務部門和軍隊領導以及國際和地區組織代表確認出席，主題為「共護國際秩序 共促和平發展」。

今天的開幕式，由中國軍事科學院院長楊學軍主持，中方安排董軍致詞，並未安排他國與會防長在開幕式發言。據大陸國防部早前宣布，董軍近日已分別會見前來出席香山論壇的馬來西亞國防部長哈立德、柬埔寨副總理兼國防部長狄西哈、緬甸國防部長貌貌埃、納米比亞國防與老兵事務部長卡波菲、盧旺達國防部長馬里扎蒙達、塞內加爾軍隊總參謀長西塞，和與古巴革命武裝力量部部長洛佩斯舉行會談，重要外賓還包括俄羅斯總統普丁的姪女、俄羅斯國防部副部長齊維列娃。