去年曾有學童遇刺悲劇…逢「918事變」周年 深圳日本人學校今停課

今天是1931年「九一八事變」日軍侵略中國東北的94周年，有鑑於去年9月18日深圳發生日本人學校10歲男童遇刺身亡事件，大陸各地的日本人學校據報均提升保安，深圳日本人學校18日停課，上海日本人學校改為線上授課。

此外，以侵華日軍細菌戰部隊為題材的大陸國產電影「731」特意定檔9月18日當天在大陸全國上映，預售票房已破億人民幣。日本駐陸使館近日已發出多條公告，籲僑民「警惕日益高漲的反日情緒」，外出時要留意周圍環境。

香港《星島日報》報導，「九一八事變」被視為日本大規模侵華的開端，在大陸歷史教材中，則認定是中國「14年抗戰」的開端。

大陸國防部18日在官方微博發布海報貼文表示，1931年，日本蓄意製造九一八事變，武裝侵略中國東北，給中國人民帶來深重災難和傷害，呼籲「勿忘歷史，警鐘長鳴」。

去年9月18日，深圳1名日本男童在上學途中被1名大陸籍男子襲擊身亡，儘管中方強調是「偶發」，法院判決也未明確指出兇手的動機同日本有關，但由於這是繼蘇州校巴日籍母子遇襲案後，1年內第2宗襲擊日本人案，引起廣泛關注。

報導指出，今年4月以來，廣州日本人學校已開展了5次學生參加、設想可疑人物及災害的演練。另據日本《共同社》此前報導，深圳日本人學校18日將會停課，上海的日本人學校改為網上授課，北京則將加強保安措施。

日本駐陸大使館及各地總領館提前發出公告，呼籲在陸日本人避免捲入糾紛，還點名電影《731》9月18日上映，恐會令反日情緒惡化，日僑外出時盡可能做好安全對策，其中包含勿大聲喧嘩，「以免他人聽見」，勿穿著或攜帶任何讓人辨認是日本人的物品，避開出入人群密集的地方。