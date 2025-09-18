抗戰紀念活動 習近平總結會議：展現負責任大國形象

九三閱兵結束兩周後，大陸官方昨在北京舉行總結會議，傳達中共總書記習近平日前在政治局常委會上的談話稱，要把活動激發出的「自信心、自豪感、精氣神」運用好。他還表示，要講好中國抗戰故事、向世界表明「中國是戰後國際秩序的堅定維護者」，展現「負責任大國」形象。

新華社報導，「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念活動總結會議」昨上午舉行，習近平在人民大會堂接見紀念活動籌辦工作代表並合影。

據指出，習近平日前主持政治局常委會議，專門聽取紀念活動總結報告。他表示此次紀念活動是一次「莊嚴隆重、大氣磅礴、震撼人心、激勵奮進的抗戰紀念盛典」，進一步堅定了全面推進強國建設、民族復興偉業的信念信心。

習近平強調，要充分用好紀念活動「激發的強大正能量」，持續用好紀念活動「這本生動的愛國主義教材」，把活動激發出的「自信心、自豪感、精氣神」運用好發揚好，與「貫徹落實黨中央各項決策部署」結合起來，與「應對各種風險挑戰」結合起來，轉化為做好改革發展穩定各項工作的強大動力。

他稱，要堅持「正確抗戰史觀、二戰史觀」，堅定歷史自信，「從中國共產黨領導全民族眾志成城英勇抗戰的偉大勝利中汲取智慧和力量」。他還表示，要講好中國抗戰故事，向世界表明「中國是戰後國際秩序的堅定維護者」，展現大陸致力於建構人類命運共同體的「負責任大國」形象。他並指，要認真總結經驗，不斷豐富完善「大黨大國典禮制度」。

總結今年為止的紀念活動，習近平出席了包含閱兵的「紀念大會」、招待會、文藝晚會，以及昨日的活動。與十年前相比，未出席紀念章頒發儀式。官方也披露今年紀念活動領導小組組長由中共政治局常委蔡奇擔任，排名第一的副組長則為政治局委員兼外事辦主任王毅。