南韓外長首訪陸見王毅 盼習近平APEC期間訪韓

南韓外交部長趙顯昨在北京釣魚台國賓館與大陸外長王毅會晤時表示，希望大陸國家主席習近平以下月在慶州舉行的ＡＰＥＣ會議為契機訪問南韓，推動韓中關係進一步發展。王毅說，雙方應「做名副其實的戰略合作夥伴」。

這是趙顯七月就任後首次訪問大陸，也是首次與王毅舉行雙邊會晤。趙顯昨上午出發訪陸前則稱，據他所知，習近平將藉ＡＰＥＣ之機訪韓，此行將就具體事宜展開協商。趙顯訪陸前還披露將關注朝鮮半島無核化、黃海構造物等議題。

據陸方通稿，王毅指出，雙方應堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，「做名副其實的戰略合作夥伴」。他並提及，大陸對韓政策保持穩定性和連續性，希望雙方以誠相待，妥處敏感問題。趙顯則表示願與大陸深化經貿、人文等交流合作，加快韓中和韓中日自貿協定談判。他並指，韓方尊重一個中國立場，期待加強雙、多邊溝通。雙方同意協調和支持接續辦好今明兩年ＡＰＥＣ會議。

另，大陸駐南韓大使戴兵十六日在活動上指出，個別大國為維護霸權，打壓他國、製造對立，直接影響地區穩定和中韓關係。對於南韓將舉辦ＡＰＥＣ會議，他強調「中方全力支持韓方成功辦會，這也是中韓加強高層交往的重要契機」。

今年慶州ＡＰＥＣ峰會將於十月卅一日至十一月一日舉行。美國駐韓大使館臨時代辦尹汝尚昨在一場研討會上透露，美韓領導人屆時將聚首，意味著美國總統川普已確認訪韓。屆時川習是否可能舉行場邊會晤，或川普是否在會議前後直接訪問大陸，備受矚目。