香山論壇歡迎宴 中共軍委副主席張又俠：堅持和平發展

第十二屆香山論壇17至19日在北京舉行，在明天開幕式前夕，於今晚舉行歡迎晚宴。中共中央軍委副主席張又俠致詞說，堅持和平發展，是以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業的鮮明特徵和必然選擇，中國軍隊願繼續和各方一道，深化拓展各領域、各層級軍事交流合作。

歡迎晚宴並未公開，據大陸官方媒體新華社，張又俠和中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立，以及大陸國防部長董軍出席晚宴。出席香山論壇的一百多個國家、地區和國際組織官方代表等參加晚宴。

張又俠說，希望與會各方秉持和平共處的初心、堅定合作共贏的信心，用好北京香山論壇這個平台，圍繞「共護國際秩序、共促和平發展」相談相商，拉緊友誼紐帶、平等對話協商、暢議安全大計、捍衛共同利益，為實現世界的持久和平和普遍安全作出新的更大貢獻。

張又俠表示，堅持和平發展，是以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業的鮮明特徵和必然選擇。

他提到，前不久舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年盛大閱兵」，再一次向世界宣示中國軍隊的強大是世界和平力量的壯大，再一次向世界發出正義必勝、和平必勝、人民必勝強音。

張又俠稱，新時代新征程，中國軍隊願繼續和各方一道，深化拓展各領域、各層級軍事交流合作，以大團結、大協作應對新威脅、新挑戰，為動蕩變革的世界注入更多穩定性。