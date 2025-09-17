新加坡防長出席香山論壇前會見張又俠 陸稱星國堅持「一中原則」

第12屆北京香山論壇即將開幕，中共中央軍委副主席張又俠17日在北京，會見赴陸出席論壇的新加坡國防部長陳振聲時表示，中方願同新方推動兩軍關係向上向好發展，為地區安全注入更多確定性穩定性。中方新聞稿並稱，陳振聲表示，新加坡堅持「一個中國原則」。

另據新加坡國防部新聞稿，陳振聲是在17日下午與張又俠在北京八一大樓會面。雙方重申「新中長期親切友好的雙邊防務關係」，也重申將致力於「繼續在雙邊和多邊層面保持頻繁的軍事交流」，並加強民間聯繫。此外，兩人也就全球和區域安全發展交換意見。

據大陸國防部網站消息，張又俠在會見陳振聲時提到，中方願同新方共同落實好兩國領導人重要共識，「踐行真正的多邊主義，加強區域安全合作，支持彼此核心利益，維護海上安全秩序，捍衛國際公平正義，推動兩軍關係向上向好發展，為地區安全注入更多確定性穩定性」。

陸方通稿還表示，陳振聲在會見時說，新中兩國兩軍關係深遠長久，發展勢頭良好。新方始終相信一個穩定的、不斷發展的中國，有利於地區和世界的和平發展，堅持「一個中國原則」，願以兩國建交35周年為新起點，與中方深化拓展各領域交流與合作。

新加坡聯合早報指出，這是陳振聲五月接任防長後首次訪問大陸，也是首次與張又俠會面。陳振聲日前還造訪了位於廣州的解放軍南部戰區基地，也前往中國人民解放軍國防大學。陳振聲18日將在香山論壇第二次全體會議上，就「戰略互信與亞太地區安全合作」發表演講。

另外，根據大陸國防部發布，張又俠17日在北京也會見了出席香山論壇的古巴革命武裝力量部部長洛佩斯，洛佩斯16日已和大陸國防部長董軍舉行會談。董軍17日則分別會見了馬來西亞防長哈立德、柬埔寨副首相兼國防大臣迪西哈、緬甸防長貌貌埃、納米比亞國防與老兵事務部長卡波菲、盧安達防長馬里扎蒙達、塞內加爾軍隊總參謀長西塞。

第12屆北京香山論壇將於18日舉行開幕式。官方稱，有逾百個國家、地區和國際組織代表出席。

17日晚間在論壇歡迎晚宴上，張又俠表示，「堅持和平發展，是以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業的鮮明特徵和必然選擇」。他說，前不久中共九三閱兵，「再一次向世界宣示中國軍隊的強大是世界和平力量的壯大，再一次向世界發出正義必勝、和平必勝、人民必勝強音」。他稱，中共軍隊願繼續同各方一道，深化拓展各領域、各層級軍事交流合作，「以大團結、大協作應對新威脅、新挑戰」，為動盪變革的世界注入更多穩定性。