首訪陸與王毅會晤 南韓外長：希望習近平10月底訪韓出席慶州APEC峰會

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
南韓外交部長趙顯（左）17日在北京與大陸外長王毅（右）舉行上任後的首次會晤。趙顯表示，希望大陸國家主席習近平以下月在慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會為契機訪問南韓，推動韓中關係進一步發展。（取自CGTN記者團微博）

南韓外交部長趙顯17日在北京與大陸外長王毅舉行上任後的首次會晤。趙顯表示，希望大陸國家主席習近平以下月在慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會為契機訪問南韓，推動韓中關係進一步發展。王毅說，中韓是近鄰，雙方有必要保持常來常往、加強交流。報導稱，雖然中方尚未就習近平訪韓給出明確答覆，但預料出席的可能性較大。

韓聯社報導，趙顯表示，APEC峰會今年在南韓舉行，明年將在大陸舉行，連續兩年在東北亞地區舉行，意義深遠。希望韓中關係借此機會得到發展。趙顯表示，希望習近平訪韓出席慶州APEC峰會，南韓新政府和中國政府攜手推動雙邊關係發展。

王毅表示，南韓前國會議長朴炳錫近期作為南韓總統特使訪陸，國會議長禹元植出席大陸抗戰勝利80周年紀念活動，對增進兩國相互理解發揮了積極作用。中韓兩國應當堅守建交初心，堅定鞏固睦鄰友好的方向，堅持互利共贏目標，「努力成為名副其實的戰略合作夥伴」。

王毅指出，中韓是近鄰，雙方有必要保持常來常往、加強交流，這有助於加深相互理解，避免誤判，增進互信，拓展合作。

報導指出，據預測，兩國外長將在會談上重點討論習近平下月在慶州出席APEC會議的相關計畫。雖然中方尚未就習近平赴韓作出明確答覆，但習近平訪韓出席活動的可能性較大。今年慶州APEC峰會將於10月31日至11月1日舉行。

據報導，王毅還提到，近日南韓海警李在錫在營救一名受困的陸籍老翁的過程中不幸殉職，今年6月湖南張家界司機肖波用生命守護了10多名南韓乘客的安全。他表示，中韓之間還有許多這樣的感人的故事，挖掘兩國人民之間的友好故事，具有提升兩國民眾相互理解和友好感情的價值。

另外，朝鮮半島無核化問題也有望成為本次中韓外長會談的主要議題。

