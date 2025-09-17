AIT稱二戰文件未決定台灣地位 陸再批「公然翻炒台灣地位未定謬論」

針對美國在台協會（AIT）指稱二戰相關文件未明定台灣最終地位，大陸外交部17日再批，美方「公然翻炒所謂『台灣地位未定』謬論」，抹黑汙衊中國捍衛國家主權和領土完整的正當行動，惡意誤導國際輿論。大陸外交部並向美方喊話，要其停止操弄涉台問題。

17日的外交部例行記者會上，有記者提問稱，據報導，針對AIT此前稱《開羅宣言》、《波茨坦公告》等文件「未決定台灣最終的政治地位」，美國務院發言人應詢稱，AIT已準確傳遞信息，中國大陸扭曲二戰時期文件以支持其脅迫台灣行動，這些都沒有台灣的「最終政治地位」。發言人對此有何評論？

大陸外交部發言人林劍回應，先前已經回答過有關問題，「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。1943年，中美英三國政府發表《開羅宣言》，明確規定將日本竊取的台灣歸還中國。1945年，中美英蘇發表《波茨坦公告》，重申《開羅宣言》之條件必將實施。同年，日本簽署《日本投降書》，承諾忠誠履行《波茨坦公告》各項規定之義務。這一系列具有國際法效力的文件都清晰確認中國對台灣的主權。」

林劍接著指，「台灣是中國的台灣」。作為《開羅宣言》、《波茨坦公告》的簽署方，美國對台灣屬於中國的歷史和法理事實一清二楚，卻公然翻炒所謂「台灣地位未定」的謬論，抹黑汙衊中國捍衛國家主權和領土完整的正當行動，惡意誤導國際輿論，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

林劍強調，歷史不容竄改，一個中國原則是國際社會普遍共識，美國單方面歪曲解讀撼動不了國際社會堅持一個中國原則的格局。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止操弄涉台問題，停止以任何形式縱容支持「台獨」，停止干涉中國內政，任何人任何勢力都無法阻擋中國終將統一、也必將統一的歷史大勢。

AIT日前表示，中國刻意曲解二戰時期文件，指3大文件均未決定台灣最終的政治地位，我外交部對此並未做出反駁，表示歡迎並感謝AIT公開明確重申美方對台政策立場、駁斥中方虛假不實的論述，以及再次展現對台灣國際參與的堅定支持，相關消息引發關注。