習近平稱抗戰紀念活動「莊嚴隆重、大氣磅礡」 籲堅定歷史自信

中共舉辦「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」落幕後，大陸國家主席習近平17日表示，這是場莊嚴隆重的紀念盛典，不僅是弘揚抗戰精神，更要進一步凝聚民族復興信念，並向國際表明中國是戰後秩序的堅定擁護者，推動建構人類命運共同體。他並指，要把活動激發的信心與力量轉化為推動改革發展的動力，堅持正確的抗戰史觀和二戰史觀。

據新華社，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動總結會議17日上午在北京舉行，習近平在人民大會堂親切接見紀念活動籌辦工作各方面代表。中共中央政治局常委、紀念活動領導小組組長蔡奇參加接見並在總結會議上講話。

習近平日前主持召開中央政治局常委會會議強調，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，是一次莊嚴隆重、大氣磅礡、震撼人心、激勵奮進的抗戰紀念盛典，進一步弘揚偉大抗戰精神，進一步堅定全面推進強國建設、民族復興偉業的信念信心，進一步展示推動構建人類命運共同體的責任擔當。

習近平指出，紀念活動領導小組及其各工作機構堅決貫徹落實黨中央決策部署，始終堅持高標準嚴要求，以務實和精細的作風推進工作，出色完成了黨中央交辦的政治任務。

習近平說，要充分用好紀念活動激發的強大正能量，持續用好紀念活動這本生動的愛國主義教材，把活動激發出的自信心、自豪感、精氣神運用好發揚好，同貫徹落實黨中央各項決策部署結合起來，同應對各種風險挑戰結合起來，轉化為做好改革發展穩定各項工作的強大動力。

習近平強調，「要堅持正確抗戰史觀、二戰史觀，堅定歷史自信，從中國共產黨領導全民族眾志成城英勇抗戰的偉大勝利中汲取智慧和力量，堅定站在歷史正確一邊，把握歷史主動，在以史為鑒中不斷開創未來。」

他並稱，要講好中國抗戰故事、和平發展故事，向世界表明中國是戰後國際秩序的堅定維護者，展示我們致力於構建人類命運共同體的負責任大國形象。要認真總結籌辦紀念活動的經驗做法，不斷豐富完善大黨大國典禮制度。