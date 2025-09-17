習近平智囊鄭永年談台灣 「和平統一會用社會經濟的方法」

因曾2020年出席由大陸國家主席習近平主持的「經濟社會領域專家座談」，而被視為習近平政策智囊之一的大陸學者鄭永年，17日上午出席北京香山論壇期間表示，台灣如果要謀求獨立，「中國沒有退讓的空間。這是中國的核心利益」，但「和平統一會用社會經濟的方法」。

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年，17日上午在北京出席香山論壇高端對話，就新興技術應用與管控，與亞美尼亞學者交流。

據紅星新聞報導，鄭永年在對話活動和受訪時，就中共九三閱兵，和閱兵引起的台灣問題討論提出看法。他說，注意到外媒對「九三閱兵」有不同反應，有些說「中國強大了，現在要秀肌肉」，有些反應正面，「對於正面的我們歡迎，但對於西方那些議論，也不必太在意。」

鄭永年接著表示，一個強大的國家既要有硬實力也要有軟實力，今天的世界非常不穩定，一個國家如果沒有強大的「肌肉」，就會被欺負，但有了「肌肉」，不是說要侵略別人，「在這一點上，中國跟西方國家的做法不一樣，中國只在聯合國框架下派維和部隊到海外，從來沒有派部隊去任何一個國家。」

至於此次中共九三閱兵，台灣問題也受到關注。鄭永年稱，他對此有信心，表示中國大陸的軍事愈強大，就愈有希望和平解決台灣問題，這與西方的看法相反。