北京香山論壇 學者：中國在二戰貢獻被忽略 藉九三閱兵提醒西方

在月初中共九三大閱兵後，於今（17日）起在北京登場的香山論壇，同樣聚焦「世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年」這一主題，在首個登場的高端對話活動上，有國際軍事歷史學者稱，中國在反法西斯戰爭勝利的貢獻被嚴重忽略，所以閱兵式很重要，提醒國際中國做出重大貢獻；大陸軍事歷史學者也稱，二戰時中美是親密盟友，相關經歷至今仍是兩國合作的歷史基礎。

北京香山論壇簡稱「香山論壇」，是由中國軍事科學學會舉辦，中方主導的全國安全與防務學術交流平台。組委會表示，本屆主題將緊扣「世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年」這一重要歷史節點下，今天首場高端對話，主題為「世界反法西斯戰爭勝利的時代意義」。

受邀參會的國際軍事歷史委員會主席哈羅德·拉夫（Harold Raugh）說，西方國家主導了戰後二戰敘事，教科書、學校內容都以自我為中心，但以中國角度看，抗日從1931年起到1945年，犧牲數千萬人，而在歐洲，犧牲最大的是當時的蘇聯，也就是現在的俄羅斯，「他們做出的巨大貢獻已經被嚴重忽略了」，所以閱兵很重要，提醒盟國中國曾做出巨大貢獻。

中國二戰史學會名譽會長、武漢大學前副校長胡德坤表示，戰時中美曾是親密盟友，合作經歷至今都是兩國各方面展開合作交往的歷史基礎，這一點不能改變。

對於哈羅德·拉夫坦言，西方或美國講述二戰史，多以珍珠港、歐洲戰場為主，對中國在印緬戰場、太平洋戰場貢獻著墨少之甚少。胡德坤強調，中國貢獻的重要，是來自於當年以較差的裝備，抵抗精銳日軍多年之久，為整體戰場做出貢獻。

胡德坤說，雖與西方大型軍團作戰不同，中國抗日戰爭以游擊為主，但基本上長期是「獨自抗戰」，做為東方主戰場，對於世界反西斯大戰場的勝利，有很大的策應、支持作用。例如德國進攻蘇聯後，蘇聯不必面對日本兩線作戰，而在太平洋戰場，中國在本土抵抗大量日軍主力，導致日軍在太平台戰場兵力不足，讓戰爭轉折很快到來；在印緬戰場上，中國也為盟軍解放東南亞打響第一槍。

因此，胡德坤強調，中國學者將致力於將中國史料、抗戰史研究成果推向世界，讓世界了解中國抗日貢獻。

哈羅德·拉夫則提到，中國貢獻被忽視，原因之一可能包括西方列強不喜歡共產主義，並藉此控制二戰敘述史、戰後政治版圖。