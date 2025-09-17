大陸「長春航展」2架小鵬匯天eVTOL飛行器相撞 1墜地起火

大陸「2025年空軍航空開放活動和長春航空展」（長春航展）16日預演結束後，發生飛行器墜地起火事故。觀察者網引述消息指，2架小鵬匯天eVTOL（電動垂直起降器）相撞後墜落，至少1名乘客受傷送院，暫無生命危險。

港媒明報17日指，目擊者在社群平台指出，出事的是小鵬匯天的「陸地航母」分體式飛行汽車，由1輛汽車和1架可摺疊的多旋翼飛行器組成，能把「飛機」裝進汽車車尾廂或釋放。去年11月完成公開載人首飛。先前小鵬匯天表示，「陸地航母」已收獲國內近5,000部訂單，計劃於2026年開始交付。

第一財經報導，小鵬匯天回應長春航展事件時表示，16日下午，廣東匯天通航在長春航展預演結束後，參與雙機編隊演練的2架飛行器，因飛行間距不足發生接觸，其中1架飛行器正常降落，另架飛行器在著陸時發生機身受損起火。

小鵬匯天表示，現場人員安全，相關部門有序完成現場處置工作，具體原因正在進一步調查中。

觀察者網訪問行業人士分析，eVTOL一般都相容自動駕駛和人工操縱2模式，前一種模式下，若航線規劃存在缺陷、裝置故障，都有可能導致事故；後一種情況下，還可能存在人員操作失誤。該人士認為此次事件凸顯了低空經濟運行環境的複雜性，提醒全行業安全工作必須慎之又慎。

本屆長春航展19日起在長春國際航空博覽城舉行5天，由共軍空軍和長春市政府共同主辦，包含軍事飛行表演、裝備靜態展示、航空產業論壇等活動。