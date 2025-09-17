快訊

中美經貿談判後 美媒：富國銀行高層離境禁令解除 獲准返美

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國華盛頓郵報17日引述消息指稱，在中美官員在西班牙完成新一輪磋商後，富國銀行（Wells Fargo）美籍華裔高層茅晨月（音譯，Chenyue Mao）在中國大陸被限制離境數月後，終於獲准返回美國。

報導稱，茅晨月的離境禁令解除，恰逢美中官員在馬德里達成協議，將短影音應用程式TikTok轉交美方控制，此舉被視為兩大經濟體長達數月貿易談判的一項突破，旨在緩解引發全球市場擔憂的廣泛貿易衝突。尚不清楚茅晨月的離境禁令是否在馬德里會談中被提出，或是另項單獨談判的結果。

路透提到，此前幾個月，茅晨月入境中國大陸之後一直遭到禁止離境。7月21日，大陸外交部發言人郭嘉昆回應時表示，茅晨月因涉刑事案件被要求配合調查。執法部門已依法限制其出境，案件正在調查中，並指茅晨月有義務配合調查，但未透露茅晨月為何涉案以及其他案件細節。

郭嘉昆當時指：「在中國，無論中國人還是外國人，都必須遵守中國法律」，表示中方將在調查中保護涉案人員的合法權益。他還強調，茅晨月案是一宗司法個案，中方將一如既往歡迎各國人士來華旅遊經商，並依法保障其各項權益。

另，據星島頭條，茅晨月是在上海出生的美國公民，常駐亞特蘭大，在富國銀行工作已13年，是該行董事總經理。今年5月29日，國際保理商聯合會（Factors Chain International）在上海召開會議，茅晨月以FCI執委會副主席、富國銀行信貸解決方案部門董事總經理身份參加。

華爾街日報7月指，茅晨月在入境中國大陸後，遭到拒絕離境。報導稱，該銀行已暫停赴陸差旅。對此，富國銀行在發給路透的回應郵件聲明中說，正密切追蹤情況，並透過適當管道進行協調，以確保員工能盡快返回美國；另一方面，美國官員以維護隱私為由，不發表評論。

馬德里 美國公民

