陸學者吳心伯：若川普說「支持中國和平統一」 將是習川會大突破

隨中美防長通話、美國會跨黨派眾議員將於本月訪華，接下來是否上演「川習會」，全球都高度關注。對此，大陸學者吳心伯17日在北京香山論壇上稱，中美如何和平共處，台灣問題是最關鍵的，若川普訪華或和大陸國家主席習近平見面時，能夠表示「支持中國和平統一」，同時相應調整美國對台政策，這會是堪比「1972年尼克森訪華」的大突破，也是川普獲得諾貝爾和平獎的好機會。

北京香山論壇今起舉行，在明日開幕式前，今天上演多場主題的高端對話，包括上海復旦大學國際問題研究院院長、教授吳心伯和美國國防分析研究院研究員、美國前助理國防部長幫辦施燦德，就「大國正確相處之道」進行討論。

過程中，就中美如何和平共處，和主持人多次關切台灣和南海問題，施燦德回應說，和平共處是雙方都應該認識到後果是什麼，不應該過度反應，雙方也都需要認識到這些利益上的不同，避免發展成為危機。

他表示，「避免這些問題變成衝突和危機，這是我們（美方）的重點」，不管南海或「其他具體問題」，這是美國想跟中國大陸建設和平共處的模式，希望這些問題不會變成核心，而是被擱置，找到其他路徑解決。

不過，吳心伯直言，中美雙方實現和平共處，台灣問題確實是最關鍵的，中方的重點在「統一」，美方則是「和平解決」，那麼如果美國能夠支持中國「和平統一」，且言行一致，這會極大幫助兩國真正實現和平共處。

面對接下來川普是否訪華，或上演「川習會」受討論。吳心伯進一步表示，如果川普說「支持中國和平統一」，同時也相應調整美國對台政策，會是非常大的突破，跟「1972年尼克森訪華」一樣，也能讓川普證明他能把與中國大陸的關係處理好，是川普獲得諾貝爾和平獎非常好的機會。

吳心伯還分析，今年以來，中美關係經歷3個階段，1到5月的特點是打關稅戰，緊張趨勢明顯，5月到8月底，進入「又打又說，開始對話」的第2階段，而現在進入第3階段，為對話和理解，雙方準備進行領導人最高層級會見，希望在經貿上取得進展，並擴大到外交安全領域，以更好了解未來雙邊關係走向。因此，他認為包括市場、抖音等方面的討論是非常重要的，應該在兩國領導人峰會前取得進展。

施燦德則說，美國對華策略最關注的是經濟這一塊，比較重要的是先把重點放在經濟問題，暫時擱置其它有摩擦的領域，找到共同解決方案。但他坦言，雙方存在許多問題，都有決心保護各自利益，也均認為對對方有優勢。

吳心伯說，美方要認識到，要中國大陸妥協是不可能的，中方未來會在經濟超越美國，也會一直取得技術突破，應反思其對華政策。同時，談判也不可能是美方列出要求清單，中方也有自己的立場，且這次中國大陸使用了稀土這張牌，對美國確實很有效。