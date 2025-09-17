華為關連公司與輝達曾共用矽谷辦公樓 美眾院中國特設委員會要求說明

中美競爭近年持續升溫，彭博報導，美國國會議員要求曾為華為子公司、2019年「分家」的研究機構Futurewei Technologies解釋，該公司與美國晶片製造商輝達（Nvidia）共用在矽谷辦公建築的原因。據悉，此事也將輝達捲入1項涉及中國大陸間諜活動的調查。

報導稱，美國眾議院「美國和中共戰略競爭特設委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨資深成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）的聯名信顯示，Futurewei使用輝達位於加州聖塔克拉拉總部的地址已有10年之久。而Futurewei擁有該園區3棟建築的主要租賃權，輝達一直到2024年才取得這些建築的完全控制權。

信中寫道，「這種同址辦公，使Futurewei能夠前所未有地接觸到美國最先進的半導體和人工智慧技術」。信件還提及，2018年曾有投訴指出華為被拒絕參加Facebook電信峰會後，Futurewei指示員工以虛假美國公司名義混入會議，引發議員對潛在間諜活動的關注。

信中還引述5月的一份文件，顯示Futurewei是華為的子公司。華為是被美國列入黑名單的大陸企業，美國國會對Futurewei的質詢，可能使輝達被牽扯進有關大陸情報活動的調查之中。信件要求Futurewei在9月28日前提交與聖克拉拉辦公地點選擇相關的全部文件及通訊紀錄，並說明任何涉及輝達的活動。同時，調查將涉及Futurewei與華為在中共指導項目上的合作；議員指出，Futurewei與華為的分離僅是表面現象。

對此，輝達發言人則說，公司確保「辦公室、員工和知識產權的安全」，並強調即便園區內有其他租戶，「我們依然保持獨立的、僅限輝達使用的園區。」

此外，報導中稱，華為2001年在美國成立了研發機構Futurewei Technologies。2019年，華為被列入美國商務部實體清單，美國公司未經許可不得與華為進行交易。同年，Futurewei與母公司華為分離。

另，美國之音提到，在美國總統川普（Donald Trump）第1任期時，美國政府對華為提出刑事指控，罪名包括與子公司串謀竊取美國商業秘密和尖端技術。當時，Futurewei等華為子公司也被提告。隨後，2020年，美國空軍停止與Futurewei的聯邦合約。