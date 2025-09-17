快訊

深褐色斑點蔓延手部 民眾憂心罹癌 醫：恐是接觸「這類水果」害的

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

AIT稱「台灣地位未定」 美前國防官員：對華政策不變

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
就台灣地位未定論，中國軍事科學院前副院長、退役解放軍中將何雷受訪稱，這是對二戰勝利成果、二戰勝利後的國際秩序的挑戰，是絕不被允許的。（記者陳政錄／攝影）
就台灣地位未定論，中國軍事科學院前副院長、退役解放軍中將何雷受訪稱，這是對二戰勝利成果、二戰勝利後的國際秩序的挑戰，是絕不被允許的。（記者陳政錄／攝影）

美國在台協會（AIT）日前提及「台灣地位未定」，引發討論。今日在北京出席香山論壇的美國前助理國防部長幫辦施燦德受訪稱，美國對華政策是基於《台灣關係法》、「三個聯合公報」和「六項保證」，幾十年來都是如此，沒有任何改變；但中共退役中將何雷抨擊，AIT的說法是對二戰後國際秩序的否定。

AIT日前回應媒體提問指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言（又稱波茲坦公告）」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，後，美國國務院發言人也回信本報表示，AIT已準確傳達訊息。

對於上述議題引發關注，在今日於北京舉行的香山論壇上，中國軍事科學院前副院長、退役解放軍中將何雷受訪說，這是對二戰勝利成果、二戰勝利後的國際秩序的挑戰，是絕不被允許的。

何雷強調，「台灣地位早已經定論了」，包括開羅宣言、波茲坦公告等，對台灣地位給予明確定論，「台灣是中國的一個省，台灣是中華人民共和國的一個省，而不是別的，這個是永遠不會改變的」。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯對此認為，「美國還是在打台灣牌」，有軍事上、經濟上、政治上的，而此舉就是在政治上打台灣牌。

但吳心伯也說，美方此舉改變不了中國大陸主導台灣問題走向，塑造國家統一的外部環境的大趨勢，若美國在台灣問題還是採取這樣的政策，其對台灣問題走向的作用是不斷下降的，可能逐步被邊緣化。

值得注意的是，曾在美國總統川普第1任期代表美方出席香山論壇，今年以美國國防分析研究院研究員、美國前助理國防部長幫辦身分出席的施燦德在接受台灣媒體訪問時，也就此提出看法。他說，美國對華政策是基於《台灣關係法》、「三個聯合公報」和「六項保證」，幾十年來都是如此，「我認為沒有任何改變。」

上海復旦大學國際問題研究院院長、教授吳心伯（中），和美國國防分析研究院研究員、美國前助理國防部長幫辦施燦德（右），17日上午出席香山論壇高端對話，就大國正確相處之道進行討論。（記者陳政錄／攝影）
上海復旦大學國際問題研究院院長、教授吳心伯（中），和美國國防分析研究院研究員、美國前助理國防部長幫辦施燦德（右），17日上午出席香山論壇高端對話，就大國正確相處之道進行討論。（記者陳政錄／攝影）
施燦德曾在美國總統川普第1任期代表美方出席香山論壇，今年以美國國防分析研究院研究員、美國前助理國防部長幫辦身分出席。（記者陳政錄／攝影）
施燦德曾在美國總統川普第1任期代表美方出席香山論壇，今年以美國國防分析研究院研究員、美國前助理國防部長幫辦身分出席。（記者陳政錄／攝影）

國防部 台灣關係法 美國在台協會

延伸閱讀

AIT重申二戰文件未決定台灣地位 沈富雄揭「今非昔比」：獨派會落寞

國防展重心「奮進魔鬼魚」無人船 台船積極爭取商機與訂單

漢翔與雷虎合作研發 T-400 無人直升機瞄準國防民用市場

徐國勇指「台灣地位未定才正確」 藍：要否認中華民國擁有台灣主權？

相關新聞

華為關連公司與輝達曾共用矽谷辦公樓 美眾院中國特設委員會要求說明

中美競爭近年持續升溫，彭博報導，美國國會議員要求曾為華為子公司、2019年「分家」的研究機構Futurewei Tech...

AIT稱「台灣地位未定」 美前國防官員：對華政策不變

美國在台協會（AIT）日前提及「台灣地位未定」，引發討論。今日在北京出席香山論壇的美國前助理國防部長幫辦施燦德受訪稱，美...

美僅派駐陸武官出席香山論壇 陸學者批「小心眼」

第12屆北京香山論壇今起在北京舉行，明舉辦開幕式，時值中共剛於九三大閱兵後，廣邀100多國防務部門和軍隊領導等出席，但美...

中歐峰會後2個月...陸稀土出口持續管控 歐洲企業或面臨停產準備

大陸近期祭出稀土出口管制，嚴控外企囤積稀土及其製品，以掌握出口供應情況。中國歐盟商會16日稱，儘管中歐在7月達成協議以加...

中國香山論壇登場 美國降低出席代表層級

中國年度香山論壇自9月17日至19日在北京舉行，據主辦方此前公布消息，包含俄羅斯、美國、法國、德國等100多個國家的防務部門和軍隊領導，以及國際和地區組織代表確認出席。

陸學者吳心伯：若川普說「支持中國和平統一」 將是習川會大突破

隨中美防長通話、美國會跨黨派眾議員將於本月訪華，接下來是否上演「川習會」，全球都高度關注。對此，大陸學者吳心伯17日在北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。