AIT稱「台灣地位未定」 美前國防官員：對華政策不變

美國在台協會（AIT）日前提及「台灣地位未定」，引發討論。今日在北京出席香山論壇的美國前助理國防部長幫辦施燦德受訪稱，美國對華政策是基於《台灣關係法》、「三個聯合公報」和「六項保證」，幾十年來都是如此，沒有任何改變；但中共退役中將何雷抨擊，AIT的說法是對二戰後國際秩序的否定。

AIT日前回應媒體提問指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言（又稱波茲坦公告）」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，後，美國國務院發言人也回信本報表示，AIT已準確傳達訊息。

對於上述議題引發關注，在今日於北京舉行的香山論壇上，中國軍事科學院前副院長、退役解放軍中將何雷受訪說，這是對二戰勝利成果、二戰勝利後的國際秩序的挑戰，是絕不被允許的。

何雷強調，「台灣地位早已經定論了」，包括開羅宣言、波茲坦公告等，對台灣地位給予明確定論，「台灣是中國的一個省，台灣是中華人民共和國的一個省，而不是別的，這個是永遠不會改變的」。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯對此認為，「美國還是在打台灣牌」，有軍事上、經濟上、政治上的，而此舉就是在政治上打台灣牌。

但吳心伯也說，美方此舉改變不了中國大陸主導台灣問題走向，塑造國家統一的外部環境的大趨勢，若美國在台灣問題還是採取這樣的政策，其對台灣問題走向的作用是不斷下降的，可能逐步被邊緣化。