中國香山論壇登場 美國降低出席代表層級

德國之聲／ 德國之聲

中國年度香山論壇自9月17日至19日在北京舉行，據主辦方此前公布消息，包含俄羅斯、美國、法國、德國等100多個國家的防務部門和軍隊領導，以及國際和地區組織代表確認出席。

五角大樓發言人表示，今年美國代表出席的是其駐華大使館的國防武官，層級比去年派出的國防部副助理部長要更低，但五角大樓高層認為，今年由國防武官出席是「合適的代表層級」。

香山論壇普遍被視為中國對另一場亞洲大型安全論壇「香格裡拉對話」的回應。「香格裡拉對話」每年5、6月在新加坡舉行，吸引美國及其盟國的部長級官員出席。外交人士稱，大多數西方國家仍傾向以「香格裡拉對話」做為亞太地區的主要非官方安全會議，因此會降低在香山論壇派出的代表層級。

美國智庫蘭德公司（RAND）台灣政策倡議主任郭泓均（Raymond Kuo）接受DW訪問時也表示：「美國傾向香格裡拉對話；中國則偏好香山論壇......雙方透過所派遣的人員層級，展現出這種特定的偏好。」

郭泓均指出，隨著美中競爭日益加劇，美中雙方派出的官員層級「某種程度上也反映出其他國家對這些平台的重視程度」。他認為，中國正試圖打造一套自己的獨立機制，並吸引其他國家參與其中，而各國也會尋找對自己有利的場域（forum shopping）。

據活動公告，本屆香山論壇以「共護國際秩序，共促和平發展」為主題，主要圍繞構建公正全球安全治理體系、增進亞太地區戰略互信與安全合作等議題。

這些內容也呼應北京近期主辦的一系列國際活動，包括本月初舉辦的上海合作組織（SCO）峰會以及紀念抗日戰爭勝利的「九三閱兵」。當時中國國家主席習近平分別與俄羅斯總統普丁、印度總理莫迪及北韓領導人金正恩見面。

外界預期，香山論壇上也會出現類似的安全合作，突顯中國和關鍵盟友之間的聯繫。

太平洋國際政策評議會（Pacific Council）資深研究員拉勒斯（Elizabeth Freund Larus）向DW表示：「習近平將強調與俄羅斯、北韓，甚至可能包括伊朗的團結，藉此營造一種可以與美國全球影響力抗衡的聯合陣線形象。」

中美軍事互動，鏡頭外才是關鍵

儘管香山論壇讓外界有機會一窺美中在軍事及外交方面的互動。但拉勒斯告訴DW，從美方選擇出席的代表人選就可以看出，「實際上的討論其實是在幕後進行，而不是在鏡頭前」。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑也表示：「美國認為，如果要跟北京雙邊對話．沒有必要去進入中國的主場去進行討論。」

上週二（9日），美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）與中國國防部長董軍舉行視訊會議，這是川普政府就任以來，雙邊國防領袖首次直接交流，強調保持軍事溝通管道暢通的重要性，並重申各自的核心國家利益。

美國國防部指出，海格塞斯告訴董軍：「美國並不尋求與中國發生衝突，也不尋求政權更迭」，但他直言美方在亞太地區擁有重要利益，並且會「維護這些利益」。

中方則稱此次是「應約」通話。董軍稱，中美兩軍的關係應基於平等、尊重與和平共處，並警告任何「以武助獨」、「以台製華」或外部干涉中國的行徑都將挫敗。 「我們始終專注發展自己，堅定捍衛自身正當權益，遏制、威懾、干涉中國是絕對行不通的。」

值得注意的是，中國近期在周圍水域動作頻頻。週二，隨著該國與菲律賓在南海的衝突升溫，中國海警再度向菲律賓公務船發射水炮。此前，雙方因為中國國務院批准在黃岩島（菲律賓稱帕納塔格礁 Panatag Shoal）設立「國家級自然保護區」，引發菲方強烈抗議。

除此之外，中國最新航母「福建號」上週穿越台灣海峽前往南海也引發關注，北京則宣稱是「航母建造過程中的正常安排，不針對任何目標。」

與此同時，美國和日本正在舉行大規模聯合軍演「堅毅之龍」（Resolute Dragon），該場軍演首度使用射程打擊能力可涉及中國的「堤豐」（Typhon，又譯颱風）中程飛彈系統。

儘管日本自衛隊強調該項飛彈系統在軍演期間「不會開火」，中國外交部16日仍要求美國和日本盡快撤除該系統。俄羅斯也批評此舉加劇了地區軍事緊張局勢。

DW記者李宥臻對此文有貢獻

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

