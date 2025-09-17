美僅派駐陸武官出席香山論壇 陸學者批「小心眼」

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
復旦大學國際問題研究院院長、教授吳心伯認為，現在美方要與中方溝通，是因為形勢比人強。（記者陳政錄／攝影）
復旦大學國際問題研究院院長、教授吳心伯認為，現在美方要與中方溝通，是因為形勢比人強。（記者陳政錄／攝影）

第12屆北京香山論壇今起在北京舉行，明舉辦開幕式，時值中共剛於九三大閱兵後，廣邀100多國防務部門和軍隊領導等出席，但美方目前僅確認由美國駐北京大使館武官出席，未像去年由副助理防長等級率團前來，上海復旦大學國際問題研究院院長、教授吳心伯今天直言，他覺得這是美國人「小心眼」，不僅不派適當規格官方代表團，還阻礙他國參會。

北京香山論壇簡稱香山論壇，是由中國軍事科學學會舉辦，中方主導的全國安全與防務學術交流平台，早前中方發布訊息稱，共有包括越南、新加坡、俄羅斯、法國、奈及利亞、巴西在內100多個國家防務部門和軍隊領導以及國際和地區組織代表確認出席。

然雖大陸國防部長董軍剛在9日晚間，應約與美國國防部長赫塞斯視訊通話，但此次香山論壇，目前美方僅確認由美國駐北京大使館武官出席，未像去年由副助理防長等級率團前來。

去年，美方由時任國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯率團出席，並與中方軍事高層官員舉行美、中國防政策協調，較前年是時任國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯出席，僅與時任大陸國防部發言人吳謙在場邊進行「簡短寒暄」層級要高。

而在香山論壇因疫情停辦3年前，2019年美國總統川普第1任期時，美國是由時任助理國防部長幫辦施燦德與會，後他在前年至今年，均以美方學者身分出席，例如今年是以美國國防分析研究院研究員身分出席香山論壇，並參與高端對話等議程。

對於美方今年未派團參會，是否代表兩軍溝通生變，吳心伯受訪時直言，「我覺得美國人小心眼，他不僅自己不派一個適當規格的官方代表團來參會，還去阻止其他國家派高級別代表團參會。」

至於中美防長剛進行通話，吳心伯認為，美方現在認識到，要真正落實好川普說的，不能跟中國大陸發生衝突，兩國的軍方就必須對話交流接觸，所以不論赫塞斯、或美國國務卿魯比歐等人，多不情願和中國大陸打交道，還是要打交道，這是「形勢比人強」。

第12屆北京香山論壇今起在北京舉行。（記者陳政錄／攝影）
第12屆北京香山論壇今起在北京舉行。（記者陳政錄／攝影）

