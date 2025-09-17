快訊

深褐色斑點蔓延手部 民眾憂心罹癌 醫：恐是接觸「這類水果」害的

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

聽新聞
0:00 / 0:00

中歐峰會後2個月...陸稀土出口持續管控 歐洲企業或面臨停產準備

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸近期祭出稀土出口管制，嚴控外企囤積稀土及其製品，以掌握出口供應情況。中國歐盟商會16日稱，儘管中歐在7月達成協議以加快稀土運往歐盟，但由於北京繼續嚴格管控出口，歐洲企業預估將面臨更多停工並蒙受損失。（路透）
大陸近期祭出稀土出口管制，嚴控外企囤積稀土及其製品，以掌握出口供應情況。中國歐盟商會16日稱，儘管中歐在7月達成協議以加快稀土運往歐盟，但由於北京繼續嚴格管控出口，歐洲企業預估將面臨更多停工並蒙受損失。（路透）

大陸近期祭出稀土出口管制，嚴控外企囤積稀土及其製品，以掌握出口供應情況。中國歐盟商會16日稱，儘管中歐在7月達成協議以加快稀土運往歐盟，但由於北京繼續嚴格管控出口，歐洲企業預估將面臨更多停工並蒙受損失。

路透17日報導，中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）透露，「無論7月24日中歐峰會達成了什麼協議和承諾，我們（歐盟）的成員仍面臨嚴重瓶頸。」此前，在美國總統川普宣布關稅後，北京對部分稀土及相關磁鐵實施出口管制，導致歐洲及其他地區的汽車製造商面臨生產延誤和大規模停工。晶片製造商也向北京請求紓困措施。

報導指出，大陸提煉和加工了全球絕大多數稀土，這些稀土廣泛應用於汽車製造、國防工業等領域。大陸當局辯稱有關出口限制是「非歧視性的」，並非針對任何特定國家。

而在7月歐中峰會上，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與大陸國家主席習近平會面，中方同意為歐洲企業加快發放關鍵原材料的出口許可，但這未能滿足歐盟提出的延長許可期限或取消對歐出口許可的要求。

目前峰會僅過去2個月，許可審批已放緩，商會收到的會員投訴與求助不斷增加。彥辭指出，「自峰會以來尚未見實質變化」，預計更多公司將因此停工。

大陸海關數據顯示，自6月與美國和歐盟達成相關協議後，稀土磁鐵出口（包括出口至歐洲）大幅上升。彥辭稱，中國歐盟商會協助申請的約140份出口許可證中，獲批的不到4分之1。一些公司為應對可能造成重大損失的出貨延遲，已提前提交申請表。

歐盟 稀土 北京

延伸閱讀

小心金融歧視／保費上漲 引發社會陣痛

前ECB總裁德拉基示警…歐盟提振經濟 動作太慢

川普要求停購俄油、對中徵高關稅 歐洲盟邦難遵循

AI機器人發展的隱形枷鎖：稀土依賴與地緣風險

相關新聞

華為關連公司與輝達曾共用矽谷辦公樓 美眾院中國特設委員會要求說明

中美競爭近年持續升溫，彭博報導，美國國會議員要求曾為華為子公司、2019年「分家」的研究機構Futurewei Tech...

AIT稱「台灣地位未定」 美前國防官員：對華政策不變

美國在台協會（AIT）日前提及「台灣地位未定」，引發討論。今日在北京出席香山論壇的美國前助理國防部長幫辦施燦德受訪稱，美...

美僅派駐陸武官出席香山論壇 陸學者批「小心眼」

第12屆北京香山論壇今起在北京舉行，明舉辦開幕式，時值中共剛於九三大閱兵後，廣邀100多國防務部門和軍隊領導等出席，但美...

中歐峰會後2個月...陸稀土出口持續管控 歐洲企業或面臨停產準備

大陸近期祭出稀土出口管制，嚴控外企囤積稀土及其製品，以掌握出口供應情況。中國歐盟商會16日稱，儘管中歐在7月達成協議以加...

中國香山論壇登場 美國降低出席代表層級

中國年度香山論壇自9月17日至19日在北京舉行，據主辦方此前公布消息，包含俄羅斯、美國、法國、德國等100多個國家的防務部門和軍隊領導，以及國際和地區組織代表確認出席。

陸學者吳心伯：若川普說「支持中國和平統一」 將是習川會大突破

隨中美防長通話、美國會跨黨派眾議員將於本月訪華，接下來是否上演「川習會」，全球都高度關注。對此，大陸學者吳心伯17日在北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。