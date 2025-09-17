中歐峰會後2個月...陸稀土出口持續管控 歐洲企業或面臨停產準備

大陸近期祭出稀土出口管制，嚴控外企囤積稀土及其製品，以掌握出口供應情況。中國歐盟商會16日稱，儘管中歐在7月達成協議以加快稀土運往歐盟，但由於北京繼續嚴格管控出口，歐洲企業預估將面臨更多停工並蒙受損失。

路透17日報導，中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）透露，「無論7月24日中歐峰會達成了什麼協議和承諾，我們（歐盟）的成員仍面臨嚴重瓶頸。」此前，在美國總統川普宣布關稅後，北京對部分稀土及相關磁鐵實施出口管制，導致歐洲及其他地區的汽車製造商面臨生產延誤和大規模停工。晶片製造商也向北京請求紓困措施。

報導指出，大陸提煉和加工了全球絕大多數稀土，這些稀土廣泛應用於汽車製造、國防工業等領域。大陸當局辯稱有關出口限制是「非歧視性的」，並非針對任何特定國家。

而在7月歐中峰會上，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與大陸國家主席習近平會面，中方同意為歐洲企業加快發放關鍵原材料的出口許可，但這未能滿足歐盟提出的延長許可期限或取消對歐出口許可的要求。

目前峰會僅過去2個月，許可審批已放緩，商會收到的會員投訴與求助不斷增加。彥辭指出，「自峰會以來尚未見實質變化」，預計更多公司將因此停工。

大陸海關數據顯示，自6月與美國和歐盟達成相關協議後，稀土磁鐵出口（包括出口至歐洲）大幅上升。彥辭稱，中國歐盟商會協助申請的約140份出口許可證中，獲批的不到4分之1。一些公司為應對可能造成重大損失的出貨延遲，已提前提交申請表。