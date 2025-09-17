馬雲曾與官方關係緊張 傳已回歸阿里巴巴決策

彭博報導，原本已淡出公眾視野的阿里巴巴創辦人馬雲近來積極參與公司決策，是5年來介入程度最強，但不確定他的回歸是否獲得官方首肯。馬雲曾與官方關係緊張，但今年2月獲邀出席由中共總書記習近平召開的高規格民營企業座談會。

報導引述知情人士說，現在是馬雲自2019年卸任董事局主席以來，最「親力親為」的時候。馬雲在阿里巴巴推出至多人民幣500億元（約新台幣2100億元）補貼、應對京東集團殺入外賣市場的決策中發揮了重要作用。

此外，報導說，馬雲還要求持續向他匯報阿里巴巴在人工智慧（AI）業務發展的最新情況。

報導說，雖然目前尚不清楚他的回歸是否已獲北京方面明確首肯，但今年2月習近平會晤馬雲等民營企業家，被視為他在國家希望借助AI促進成長之際重獲認可的訊號。

自2023年以來，阿里巴巴由馬雲手下最資深的兩位大將蔡崇信和吳泳銘執掌。該公司尚未就馬雲是否已經以任何官方身分回歸表態。

馬雲2020年在10月外灘金融峰會演講時批評中國金融監管體系而遭當局冷凍。此後，關聯公司螞蟻集團臨時被取消上市，阿里巴巴因違反反壟斷法被罰巨款，歷經3年整改，整個網路平台業的榮景都受到打擊。

報導說，在科技行業被整頓前，馬雲曾出席達沃斯論壇、擔任非洲一個大賽的評委，如今他的行事風格預料將會更加低調。