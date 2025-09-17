快訊

深褐色斑點蔓延手部 民眾憂心罹癌 醫：恐是接觸「這類水果」害的

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

馬雲曾與官方關係緊張 傳已回歸阿里巴巴決策

中央社／ 台北17日電

彭博報導，原本已淡出公眾視野的阿里巴巴創辦人馬雲近來積極參與公司決策，是5年來介入程度最強，但不確定他的回歸是否獲得官方首肯。馬雲曾與官方關係緊張，但今年2月獲邀出席由中共總書記習近平召開的高規格民營企業座談會。

報導引述知情人士說，現在是馬雲自2019年卸任董事局主席以來，最「親力親為」的時候。馬雲在阿里巴巴推出至多人民幣500億元（約新台幣2100億元）補貼、應對京東集團殺入外賣市場的決策中發揮了重要作用。

此外，報導說，馬雲還要求持續向他匯報阿里巴巴在人工智慧（AI）業務發展的最新情況。

報導說，雖然目前尚不清楚他的回歸是否已獲北京方面明確首肯，但今年2月習近平會晤馬雲等民營企業家，被視為他在國家希望借助AI促進成長之際重獲認可的訊號。

自2023年以來，阿里巴巴由馬雲手下最資深的兩位大將蔡崇信和吳泳銘執掌。該公司尚未就馬雲是否已經以任何官方身分回歸表態。

馬雲2020年在10月外灘金融峰會演講時批評中國金融監管體系而遭當局冷凍。此後，關聯公司螞蟻集團臨時被取消上市，阿里巴巴因違反反壟斷法被罰巨款，歷經3年整改，整個網路平台業的榮景都受到打擊。

報導說，在科技行業被整頓前，馬雲曾出席達沃斯論壇、擔任非洲一個大賽的評委，如今他的行事風格預料將會更加低調。

北京 習近平

延伸閱讀

美國拘留韓公民 韓外長：美難再與盟友維持良好合作

南韓外長今赴陸訪問 將與王毅會晤、討論習近平下月可能訪韓事宜

TikTok在美命運將揭曉！傳甲骨文銀湖列買家 字節跳動持股20%以下

TikTok不下架了？ 川普：周五與習近平確認協議內容

相關新聞

華為關連公司與輝達曾共用矽谷辦公樓 美眾院中國特設委員會要求說明

中美競爭近年持續升溫，彭博報導，美國國會議員要求曾為華為子公司、2019年「分家」的研究機構Futurewei Tech...

AIT稱「台灣地位未定」 美前國防官員：對華政策不變

美國在台協會（AIT）日前提及「台灣地位未定」，引發討論。今日在北京出席香山論壇的美國前助理國防部長幫辦施燦德受訪稱，美...

美僅派駐陸武官出席香山論壇 陸學者批「小心眼」

第12屆北京香山論壇今起在北京舉行，明舉辦開幕式，時值中共剛於九三大閱兵後，廣邀100多國防務部門和軍隊領導等出席，但美...

中歐峰會後2個月...陸稀土出口持續管控 歐洲企業或面臨停產準備

大陸近期祭出稀土出口管制，嚴控外企囤積稀土及其製品，以掌握出口供應情況。中國歐盟商會16日稱，儘管中歐在7月達成協議以加...

中國香山論壇登場 美國降低出席代表層級

中國年度香山論壇自9月17日至19日在北京舉行，據主辦方此前公布消息，包含俄羅斯、美國、法國、德國等100多個國家的防務部門和軍隊領導，以及國際和地區組織代表確認出席。

陸學者吳心伯：若川普說「支持中國和平統一」 將是習川會大突破

隨中美防長通話、美國會跨黨派眾議員將於本月訪華，接下來是否上演「川習會」，全球都高度關注。對此，大陸學者吳心伯17日在北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。