南韓外長今赴陸訪問 將與王毅會晤、討論習近平下月可能訪韓事宜

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
韓聯社報導，南韓外交部長官趙顯17日上午將啟程前往北京，開啟為期2天的訪陸行程。（路透）
韓聯社報導，南韓外交部長官趙顯17日上午將啟程前往北京，開啟為期2天的訪陸行程。（路透）

南韓外交部長官趙顯17日上午將啟程前往北京，開啟為期2天的訪問。他將於當天下午與大陸外長王毅會談，就雙邊關係事宜進行討論。這次也是趙顯就任外長後首次訪陸，同時也是南韓新政府成立後，首次雙邊外長會面。

韓聯社17日指出，據預測，王毅與趙顯將在會談上重點討論大陸國家主席習近平下月訪韓出席亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議一事。雖然中方尚未就習近平赴韓作出明確答覆，但習近平訪韓出席活動的可能性較大。

報導稱，北韓問題也有望成為會談主要議題。在月初紀念抗戰勝利活動期間，朝中領導人並沒有談到韓半島無核化問題，外界由此擔憂中方是否改變「不容許朝鮮擁核」的立場。預計趙顯將在會談中重申韓中在實現半島無核化目標上的共識，並再次強調中方應發揮建設性作用。此外，中方在黃海「暫定措施水域」設置構造物的問題，也可能被納入會談議程。

另，南韓總統李在明政府，雖將強化韓美同盟、韓美日合作，當作外交工作的根本支柱，但同時也高度重視韓中關係。南韓政府16日在國務會議上公布的施政目標明確提出，在鞏固韓美及韓美日關係的基礎上，將推動韓中關係發展為戰略合作夥伴關係，並爭取中方在朝鮮半島無核化，及改善南北韓關係方面給予支援。

據了解，亞太經合組織峰會10月下旬至11月初將在南韓慶州市舉行。CNN曾報導，根據3名川普政府官員透露，美中雙方已就兩國元首在峰會期間舉行雙邊會晤進行過認真討論，但尚未敲定具體安排。

關係 南韓 韓美

春哥侃陸／上海精神配三個必勝 暗藏習近平的內外野望

2025年下半年，中國大陸四件政治大事，已辦完的有8月天津上合峰會、9月北京大閱兵；接下來還有10月中共二十屆四中全會、12月中央經濟工作會議。大陸國家主席習近平10年前提到的「三個必勝」成為北京九三閱兵的號，同時習近平也在上合峰會提出「上海精神」，兩者分別替北京未來的內政與外交定了調。 該如何解讀？聯合報資深香港特派員李春帶來深入分析。

湖南省長：推動全面恢復湘台直航

第十七屆湘台會（湖南、台灣）開幕式昨在長沙舉行，湖南省長毛偉明表示，希望推動全面恢復湘台直航和各領域貿易合作。另面對中美...

中菲船南海碰撞 黃岩島衝突再起

中國大陸海警局指控，菲律賓十多艘公務船昨侵闖黃岩島（我稱民主礁）領海，中方依法對其實施管制並驅離，期間一艘菲船「故意衝撞...

湖南省委書記見洪秀柱 稱秉持「兩岸一家親」

第十七屆湘台會開幕式今天上午舉行，湖南省委書記沈曉明昨晚在長沙會見赴陸參會的國民黨前主席洪秀柱等人。沈曉明說，願始終秉持...

對菲公務船採管制措施 陸外交部：依法維護主權無可非議

中國海警16日一早指，對多艘在黃岩島（我稱民主礁）的菲律賓公務船採管制措施，並控其一艘菲國海警船故意撞擊中方艦艇。對此，...

