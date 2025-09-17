南韓外長今赴陸訪問 將與王毅會晤、討論習近平下月可能訪韓事宜

南韓外交部長官趙顯17日上午將啟程前往北京，開啟為期2天的訪問。他將於當天下午與大陸外長王毅會談，就雙邊關係事宜進行討論。這次也是趙顯就任外長後首次訪陸，同時也是南韓新政府成立後，首次雙邊外長會面。

韓聯社17日指出，據預測，王毅與趙顯將在會談上重點討論大陸國家主席習近平下月訪韓出席亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議一事。雖然中方尚未就習近平赴韓作出明確答覆，但習近平訪韓出席活動的可能性較大。

報導稱，北韓問題也有望成為會談主要議題。在月初紀念抗戰勝利活動期間，朝中領導人並沒有談到韓半島無核化問題，外界由此擔憂中方是否改變「不容許朝鮮擁核」的立場。預計趙顯將在會談中重申韓中在實現半島無核化目標上的共識，並再次強調中方應發揮建設性作用。此外，中方在黃海「暫定措施水域」設置構造物的問題，也可能被納入會談議程。

另，南韓總統李在明政府，雖將強化韓美同盟、韓美日合作，當作外交工作的根本支柱，但同時也高度重視韓中關係。南韓政府16日在國務會議上公布的施政目標明確提出，在鞏固韓美及韓美日關係的基礎上，將推動韓中關係發展為戰略合作夥伴關係，並爭取中方在朝鮮半島無核化，及改善南北韓關係方面給予支援。

據了解，亞太經合組織峰會10月下旬至11月初將在南韓慶州市舉行。CNN曾報導，根據3名川普政府官員透露，美中雙方已就兩國元首在峰會期間舉行雙邊會晤進行過認真討論，但尚未敲定具體安排。