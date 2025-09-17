獲美國庇護卻幫北京情蒐 六四政治犯唐元雋16日認罪

快訊

中央社／ 華盛頓16日專電

六四政治犯唐元雋2002年乘船偷渡台灣，輾轉赴美後獲得政治庇護，近年被控替北京情蒐、拍照、錄影或錄音及滲透異議人士群組。美國司法部表示，唐元雋今天坦承密謀充當中國代理人；這項罪名最高可判處5年刑期。

美國司法部下午發布新聞稿指出，根據法院文件，唐元雋曾為中國公民，因反對由中共控制的一黨專制政治體制而被關押，其中包括1989年天安門事件期間的相關行動。

2002年，唐元雋逃至台灣，隨後獲美國政治庇護，從此在紐約市定居，定期參加與其他中國異議人士的活動。至少自2018年至2023年6月期間，唐元雋在美國以中國代理人的行事，按中國國家安全部的指示收集情報並執行任務。

具體而言，司法部表示，唐元雋定期接受來自中國國家安全部情報官員的指示並向其報告，對象包括美國境內知名的中國民運人士及異議人士、提供被列為關注對象的特定個人資訊，並指認在美國參與親民主活動者，及拍照、錄音或錄影。

唐元雋還向國安部提供其他各類訊息，如紐約市移民律師的聯繫方式，以及在美國獲得政治庇護的程序細節。

司法部表示，唐元雋因其工作接受金錢報酬，並至少3次前往澳門及中國與國安部情報官員面對面會晤，期間接受測謊及問訊。在其中一次會晤中，他允許國安部在他手機上安裝應用程式，以便即時傳輸照片及其他資訊。他也接收一筆電，用於聯絡。

唐元雋使用大量電子設備和網路服務，收集或傳輸情報，也向國安部提供特定個人與事件的情報，還協助國安部滲透一個加密訊息應用程式中的群組，群組成員為多位居住在美國的中國異議人士及親民主運動人士，用於討論民主議題並表達對中國政府的批評。

唐元雋去年發表以「致民運同道」為題的公開信，自稱因父母臥病在床但返國探親無門，只好與國安部接觸，並坦承曾按指示搜集訊息。他在信中並向「自認受我傷害」的同道們謝罪。

司法部指出，唐元雋的判刑日期訂於2026年1月29日。

